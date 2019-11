¿Sabes cómo cuidar una flor de Nochebuena? Aquí te decimos

Orgullosamente originaria de México, la flor de nochebuena se ha convertido en el símbolo característico de la Navidad.

Es considerada el adorno preferido para muchos durante esta época, ya que su color carmesí brinda un toque muy especial a la decoración navideña.

La encontrarás en gran variedad de tonalidades como el rojo, amarillo, rosa o blanco. Sea cual sea el color que elijas tener en casa, deberás brindarle los cuidados requeridos. Así que, te compartimos estas 10 recomendaciones para que tus nochebuenas estén en todo su esplendor durante el invierno y las conserves en buen estado todo el año.

Temperatura

Para conservar la flor durante un periodo de tiempo mayor al navideño, lo ideal es situar la planta en un lugar con temperaturas constantes entre los 15 y 25 grados y en un lugar ventilado, pero lejos de corrientes de aire.

Iluminación

Si la planta se ha adaptado completamente al lugar donde la hayas colocado (interior o exterior), el nivel de luz no es de vital importancia, aunque para el periodo de floración, los lugares bien iluminados son los más aconsejables. Para mantener su atractivo, hay que poner la planta en un lugar soleado, pero no en una zona de luz directa del sol.

Riego

En un inicio debe ser abundante, siempre y cuando la tierra haya absorbido por completo el agua del último riego. La cantidad de agua se debe aumentar al situarla en una nueva ubicación, durante el verano y en el periodo de floración (noviembre y diciembre). Es recomendable regarla después de comprarla y posteriormente un par de veces por semana, manteniéndola húmeda, no mojada, y evitando inundar la maceta. Al estar en interior, necesita menos riego que si se encuentra en el exterior.

“Regar una vez a la semana y abonar siempre con un abono suave, de preferencia biológico u orgánico va a ser muy beneficioso para nuestra planta”, recomienda, Laura Jiménez, Jefa de Comercialización de Plantas en The Home Depot México.

Cuidado de las hojas

Otros de los cuidados esenciales es evitar rociar con agua las hojas de color (rojo, amarillo, blanco o rosa) para que no salgan manchas o se decoloren. Si las hojas se ponen amarillentas o comienzan a doblarse las ramas, es posible que les falte luz o estén recibiendo demasiada agua. También es muy importante no tallarlas con nada, no sacudirlas ni frotarlas con los dedos para que las hojas conserven su color natural y no se manchen.

Trasplante

Aunque por lo general las personas la utilizan en el interior, tras las fiestas navideñas o decembrinas se pueden trasplantar en el jardín o a lugares donde no reciban excesiva luz solar. Este consejo ayudará a mejorar su mantenimiento a lo largo del año e incluso podrá crecer y formar un arbusto.

Altura

Si conservas el buen estado de la nochebuena en una maceta, su altura máxima puede llegar a alcanzar los 50 cm. En caso de trasplantarla en el jardín directo a la tierra puede llegar hasta los 5 metros de altura.

Sol y sombra

En la época posterior a la floración, generalmente a partir de febrero, es bueno que le dé el sol, pero no de forma directa.

Poda

La poda debes realizarla a principios de año (después de la floración). Al tratarse de una planta muy mimosa, debes brindarle muchos cuidados si quieres mantenerla en perfecto estado. Cuando veas que las hojas empiecen a recobrar su color verde en febrero o marzo, poda la planta para dejarla de aproximadamente 20 cm. En unas semanas tendrá muchos retoños, con los que podrás engalanar tu hogar a fin de año, cuando recobren su color rojo vivo o el tono de la variedad que hayas elegido.

Protección

Al tratarse de arbustos de leche, la planta segrega una sustancia de autoprotección en rama y hojas bastante corrosiva que la defiende de posibles mordiscos de animales. De ahí el cuidado que debes tener si cuentas con mascotas en casa.

Abono

Las dos épocas en las que se tiene que abonar son de febrero a marzo, usando abono de crecimiento, y de octubre a noviembre, con un abono específico de floración. Cada semana, se puede agregar un poco de fertilizante soluble en agua que contenga nitrógeno y nunca utilizar fertilizantes que contengan ureas. Para quienes tienen mascotas, esto significa también evitar que éstas orinen en las plantas de Nochebuena, ya que la urea es muy nociva.

Si te regalaron una o compraste la tuya para decorar tu hogar esta Navidad, toma nota de estos puntos esenciales para sus cuidados y verás que cada fin de año lograrás embellecer tu hogar con el intenso color de esta tradicional flor navideña.

*Con información de Home Depot