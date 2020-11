Conoce los beneficios de la camellia sinensis de pies a cabeza

Ciudad de México.- Seguramente alguna vez te has tomado un té verde o has escuchado de los beneficios de esta bebida que, aunque no lo creas, es consumida por dos tercios de la población mundial diariamente; sin embargo, el té verde va más allá de una taza…



En el mundo de la herbolaria existen un sinfín de consejos en torno a qué plantas tienen beneficios para nuestra salud; especialmente aquellas cuyos aceites esenciales son imprescindibles y sus efectos podrían catalogarse como “casi milagrosos”. El extracto de Camellia sinensis conocido popularmente como té verde, ha sido usado durante siglos como bebida medicinal, es originario del sur de China y es cultivado extensamente en Asia y en los países de África central.



Gracias a su alto contenido en agua, proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas y polifenoles del tipo flavonoides, el extracto de Camellia sinensis es uno de los favoritos para tratar afecciones que van desde temas de piel hasta cabello, ya que tiene una composición de hasta un 85% de ácido oleico, posicionándolo como el más alto en este tipo de ácido y es rico en vitaminas: A, B, D, E, y en minerales como fósforo, zinc, calcio, manganeso y magnesio, haciéndolo ideal para:

El té verde es un excelente emoliente, es ideal para humectar el rostro. Además, es anti- edad, ya que protege la piel de radicales libres gracias a su propiedad antioxidante y si tienes alguna herida, es ideal en la recuperación de ellas y raspaduras.Cabello. El extracto de Cammelia Sinensis ha sido utilizado desde la antigüedad en China como un tratamiento para el cabello por su poder restaurador y abrillantador, además ayuda a reparar y fortalecer el cabello desde el folículo piloso. Existen líneas de tratamientos capilares como Chili&Chili que lo contienen en su formulación y que te ayudarán a prevenir y controlar la caída capilar.

Malestares estomacales. Detiene la proliferación de bacterias y microbios; además, es un analgésico y antiinflamatorio 100% natural.

Como parte del tratamiento skin care en pieles grasas. Al ser astringente, se convierte en un activo ideal para pieles grasas que tienden a desarrollar pequeñas heridas y cicatrices.

Otros. El té verde tiene un efecto favorable en quienes padecen hipertensión, tienen altos sus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y aquellos con enfermedades cardiovasculares. Además es ideal para proteger los dientes de caries y ayuda al control de glucemia.

Ahora que ya sabes todos sus beneficios, busca productos que contengan este aceite esencial como parte de sus ingredientes naturales y disfruta de los beneficios de la Camellia Sinensis al máximo.

*Fuente: Chili & Chili