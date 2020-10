Conoce los 4 Pueblos Mágicos de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO.- Nayarit es un estado cuya cultura, tradiciones y gastronomía lo han convertido en uno de los destinos turísticos mexicanos favoritos de extranjeros y nacionales.

Sin embargo, como sucede en cada estado, cuando se visita alguna parte del estado, específicamente Riviera Nayarit, se dejan de lado sus pequeñas pero atractivas joyas, también conocidas como Pueblos Mágicos.

Por ello, te decimos cuáles son los 4 pueblos mágicos imperdibles de Nayarit y qué es lo que los hace tan particulares.

1.- Sayulita, hogar de las olas

Sí, Sayulita es Pueblo Mágico, el más conocido de todos, y muchos, seguramente no lo saben. Si eres fan del surf, no puedes perderte el oleaje que Sayulita ofrece a sus visitantes. De hecho de acuerdo con Visit México, Sayulita es reconocido internacionalmente como un importante destino para surfear que, además cuenta con un ambiente relajado y bohemio, ideal para escapadas románticas o aventureras.

Pero si esto no es suficiente, en el pueblo podrás disfrutar de pequeños alojamientos, galerías "con interesantes obras de arte y bellas artesanías coras y huicholes", a las cuales podrás acceder mientras disfrutas de un paseo por las calles empedradas de la plaza central. No hay que olvidar sus restaurantes donde se come lo mejor de la cocina de mar y sus bares.

Aunque si lo que buscas es salir de tu rutina mientras dejas que tu cuerpo se relaje, en este destino también podrás encontrar uno de los 10 mejores retiros de yoga del mundo, según una clasificación dada a conocer por Yoga Journal.

2.- Jala y sus atractivos arquitectónicos

Aquellos que aprecian las construcciones, los detalles y la arquitectura histórica, pueden encontrar en Jala la oportunidad de conocer diversos monumentos, como el templo parroquial, edificado durante la segunda mitad del siglo XIX, y las ruinas del antiguo hospital, cuya fachada es de estilo barroco.

Sin embargo, la verdadera joya arquitectónica de este Pueblo Mágico es la Basílica de Jala, la cual mezcla los estilos romano y gótico, conjuntándolos en una ostentosa cantera multicolor que combina el rosa, el verde y el amarillo. Y si eres de los que buscan estar cerca de los atractivos naturales, ahí se localiza el volcán del Ceboruco, cuyos paisajes, cerros y caídas de agua te regalarán las mejores postales para tu Instagram.

3.- Compostela, un regalo de la naturaleza

Las calles de Compostela conservan una atmósfera colonial. Este lugar, también conocido como "Villa de Santiago de Galicia de Compostela de Indias" está rodeado por paisajes naturales que hay que conocer. Prueba de ello es el lago ubicado en la salida de la localidad de Mazatlán, "el cual es alimentado por un manantial durante todo el año manteniendo sus aguas limpias y cristalinas".

4.- La mítica Isla de Mexcaltitán

En este top de Pueblos Mágicos, no podía faltar la Isla de Mexcaltitán, misma que recientemente recobró su título de Pueblo Mágico y cuya belleza reside en su naturaleza, sus calles y sus tradiciones, de entre las cuales destaca la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es celebrada cada 29 de junio y consiste en una especie de ofrenda con el fin de obtener una buena pesca en la siguiente temporada.

Y hablando de cuerpos de agua, una actividad que no puedes perderte es el recorrido en bote de la Gran Laguna de Mexcaltitán, en el cual podrás apreciar los frondosos manglares que rodean la isla. Y de dichos manglares, los artesanos locales obtienen la materia prima de los artículos que elaboran y que posteriormente venden a turistas y locales en las coloridas calles de la llamada Venecia Mexicana. Mexcaltitán es una localidad que merece un lugar importante como destino turístico, pues se cree que se trata de la mítica Aztlán.