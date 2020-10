"Con extinción de fideicomisos, legisladores nos tomaron el pelo"

El astrofísico e investigador de la UNAM José Franco consideró que las promesas del Legislativo sobre que sí habrá apoyos económicos para la ciencia y la tecnología, que sustituyan al financiamiento de los fideicomisos en proceso de ser extinguidos, son "una tomadura de pelo".

"La palabra del legislativo no vale nada porque el año entrante habrá elecciones y habrá otros legisladores, así que es imposible saber ahora cómo van a reaccionar y qué harán los que siguen. De modo que los que están ahora diciendo que sí habrá apoyos, será palabra muerta. Es atole con el dedo lo que nos digan", dijo en entrevista.

La tarde de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate del dictamen que reforma diversas leyes para extinguir los 109 fideicomisos de diferentes rubros, de los cuales 32 son dedicados a la ciencia y la tecnología, y con los que el gobierno Federal busca obtener 68 mil millones de pesos. Además, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que será la Secretaría de Hacienda la que concentrará ese monto.

Para el expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, no existe hasta ahora un sólo estudio que indique que los fideicomisos no cumplieron con las funciones para las que fueron creados. "Si hubiera un diagnóstico que demostrara ineficacia y/o corrupción, se podrían haber cambiado los esquemas, pero no lo hay. Así que sólo nos quedamos con la idea de que nos tomaron el pelo".

Asimismo, Franco consideró que los fideicomisos son una serie de instrumentos estructurados con finalidades específicas que financian proyectos multianuales y de largo aliento.

"En ciencia muchos proyectos son de largo aliento y son multianuales y la necesidad de tener fideicomisos es obvia debido a esto. Por otro lado, cuando alguna institución adquiere recursos propios que no vienen del gobierno federal, tiene que poner esos fondos en sitios que permitan utilizarlos a través del tiempo sin fenecer por el año fiscal. De modo que hay varias razones que hacen que los fideicomisos sean elementos adecuados", dijo.

Para el astrofísico no sólo la ciencia tiene proyectos de largo aliento, también las ingenierías y la innovación, es decir, hay diferentes áreas que requieren diseños para llevar a cabo las cosas en tiempos que pueden ser, incluso, multisexenales.

"Las razones por las cuales, según los legisladores, se extinguen los fideicomisos es porque el país necesita dinero para salvar vidas, pero cuando uno mira los montos te das cuenta de que el total es de 68 mil millones de pesos, es decir, menos del .3% del Producto Interno Bruto; es realmente muy poco si lo comparamos con el financiamiento del gobierno federal. Pemex, en cambio, tuvo pérdidas por 606 mil millones de pesos, 10 veces más que lo van a obtener de los fideicomisos", atajó.

Y añadió: "No entiendo las razones que nos dan para la extinción y sí entiendo las consecuencias nefastas que habrá para el desarrollo de proyectos de largo aliento. Queda la gran duda de para qué van a utilizar estos recursos, me parece que no está claro. El presidente dijo que los proyectos no dejarán de financiarse, si es así, ¿entonces para qué extinguen los fideicomisos? Hay zonas oscuras, no hay claridad y entonces parece que las razones reales de la extinción no son las que se están esgrimiendo".

Franco recordó que hubo parlamentos abiertos en los que la mayoría de los grupos que se presentaron no sólo hicieron una defensa, también dieron las pautas para que se entendiera qué se cubría con esos fideicomisos.

"Desafortunadamente no están haciendo caso y queda entonces la sensación de que los legisladores le están tomando al pueblo", concluyó.