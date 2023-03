¿Cómo saber si eres INFJ? La personalidad que menos del 2% de la población tiene

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Alguna vez te has sentido diferente o incomprendido en comparación con los demás? Podría ser porque eres parte de un grupo selecto de personas que tienen un tipo de personalidad INFJ. Según las estadísticas, solo el 1-2% de la población es INFJ, lo que significa que este tipo de personalidad es bastante raro.

Si quieres descubrir si eres parte de este grupo, hay algunas señales y rasgos de personalidad que puedes tener en cuenta.

El Indicador Myers Briggs

El Indicador Myers Briggs (MBTI) es una prueba de personalidad que se basa en los cuatro pares opuestos de rasgos de personalidad: Extroversión vs. Introversión, Sensación vs. Intuición, Pensamiento vs. Sentimiento y Juicio vs. Percepción. Cada uno de estos rasgos se combina para crear uno de los 16 tipos de personalidad posibles, incluyendo el tipo INFJ.

Rasgos de personalidad de un INFJ

Si te identificas con los siguientes rasgos de personalidad, es posible que seas un INFJ:

Intuitivo y creativo: Los INFJ suelen tener una mente creativa y una perspectiva única del mundo. Esta creatividad puede manifestarse en forma de arte, escritura o cualquier otra forma de expresión.

Compasivo y empático: Los INFJ son conocidos por su habilidad para conectarse con las emociones de los demás. Este rasgo puede hacerlos excelentes consejeros y amigos comprensivos.

Visionario e imaginativo: Los INFJ a menudo tienen una perspectiva única del mundo y pueden ver más allá de lo que otros pueden ver. Pueden tener grandes ideas para proyectos y sueños futuros.

Reservado y reflexivo: Los INFJ a menudo se toman su tiempo para procesar sus pensamientos y sentimientos antes de compartirlos con los demás. Pueden ser considerados tímidos o introvertidos, pero esto se debe a su necesidad de reflexionar y procesar antes de hablar.

Enfoque en la resolución de problemas: Los INFJ son excelentes solucionadores de problemas y pueden ver soluciones donde otros ven problemas. Pueden ser buenos en trabajos que requieren creatividad y pensamiento innovador.

Sensible y emocional: Los INFJ son altamente sensibles y pueden sentir emociones profundas. Esta sensibilidad puede hacerlos vulnerables a las emociones de los demás, pero también puede hacerlos excelentes consejeros y amigos.

Bueno para conectar con los demás y comprender sus necesidades emocionales: Los INFJ tienen un don para conectarse con las emociones de los demás y pueden ser excelentes consejeros y amigos comprensivos. Pueden entender las necesidades emocionales de los demás y ofrecer apoyo y orientación.

Fuerte deseo de ayudar a los demás: Los INFJ a menudo tienen un fuerte deseo de ayudar a los demás y pueden dedicar sus vidas a hacer el bien en el mundo. Pueden ser activistas, voluntarios o pueden dedicar sus vidas a hacer el bien en el mundo. Pueden ser activistas, voluntarios o trabajar en campos como la psicología o la consejería.

Orientado a valores y a menudo actúa de acuerdo a ellos

Los INFJ a menudo tienen un fuerte sentido de los valores y la ética. Pueden tener una comprensión profunda de lo que es correcto e incorrecto y actuar de acuerdo con esos valores. En las relaciones, esto puede hacer que los INFJ busquen a alguien que comparta sus valores y ética. También puede hacer que los INFJ sean leales y comprometidos en sus relaciones, ya que valoran la conexión emocional y la profundidad en sus relaciones.

Relaciones en pareja o con amigos

En las relaciones románticas, los INFJ pueden ser intensamente comprometidos y leales a su pareja. Buscan una conexión emocional profunda y valoran la intimidad y la comprensión mutua. Los INFJ también pueden ser muy sensibles a las necesidades emocionales de su pareja y pueden trabajar duro para satisfacerlas. Sin embargo, los INFJ también pueden ser reservados en las relaciones y pueden tomar tiempo para abrirse y compartir sus sentimientos más profundos.

En las amistades, los INFJ son buenos oyentes y consejeros. Debido a su empatía y comprensión emocional, pueden ser excelentes amigos para aquellos que buscan apoyo y guía. Los INFJ también pueden ser muy leales y comprometidos en sus amistades y pueden trabajar duro para mantener una conexión emocional profunda y significativa.

Ejemplos de personajes famosos INFJ

Si quieres saber si eres un INFJ, puedes encontrar inspiración en la vida de estos personajes famosos que también son INFJ:

Martin Luther King Jr.

Nelson Mandela

Mahatma Gandhi

Madre Teresa de Calcuta

Jimmy Carter

Oprah Winfrey

Nicole Kidman

Cate Blanchett

Benedict Cumberbatch

Martin Luther King Jr. es una de las personalidades INFJ más reconocidas en la historia

En resumen, si te sientes identificado con los rasgos de personalidad de un INFJ y has tomado el Indicador Myers Briggs, es posible que este sea tu tipo de personalidad. Recuerda que no hay nada de malo en ser diferente y único. De hecho, muchas personas valoran la perspectiva única que aportan los INFJ.