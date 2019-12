Cómo quitar los puntos negros de la nariz

CIUDAD DE MÉXICO.-Si alguna vez has tenido puntos negros, seguro que has sufrido intentando quitarlos, sobre todo los de la nariz. Aunque hayas estado a punto de tirar la toalla, no te preocupes. Es fácil eliminar los puntos negros en la nariz si sigues nuestros consejos.

¡Sigue leyendo!

¿Qué son los puntos negros?

Los puntos negros no son más que unas impurezas que aparecen cuando se da un exceso de grasa obstruyendo el poro y se vuelven negros al entrar en contacto con el exterior. Estos dichosos puntos suelen aparecen en la zona T de la cara: barbilla, nariz y frente, pero hoy nos centraremos en los más difíciles de extraer, los de la nariz.

Estas imperfecciones no solo nos acompañan durante la adolescencia (como muchos creen), sino que pueden aparecer a cualquier edad. Por eso, te traemos unos tips imprescindibles para acabar (¡de una vez por todas!) con los puntos negros en la nariz. ¡Solo tienes que seguir ciertas rutinas y probar algún tratamiento de vez en cuando!

La clave está en la rutina

Como todo en la vida, el éxito siempre está en la constancia. En este caso, el cuidado de la piel debe ser constante, sino los resultados serán apenas visibles. Además, el uso de productos específicos te ayudará a ganar la batalla contra los incómodos puntos negros.

¡Sigue estos tips y lucirás una piel perfecta sin puntos negros ni molestas marcas!

Limpieza diaria

Cuando decimos diaria, es diaria, sin excusas ni “mañana si eso”. Si quieres evitar la aparición de puntos negros, debes limpiaR en profundidad tu rostro, eliminar cualquier resto de maquillaje y usar algún gel específico, ¡no habrá ni rastro de suciedad en tus poros!

Para completar la limpieza, debes usar un tónico facial para cerrar los poros e hidratar con una crema para pieles grasas o mixtas (¡las hay!).

Exfolia el rostro una vez a la semana (o más)

Este paso es vital si quieres eliminar todos los puntos negros de tu nariz, así como para prevenir la aparición de nuevos. Gracias a la exfoliación, las células muertas, la suciedad y la grasa acumulada en los poros abiertos de tu rostro, desaparece. Debes hacer hincapié en la nariz cuando realices esta operación, ya que es la zona más conflictiva.

Puedes optar por una exfoliación homemade o bien, comprar un producto específico para esta zona tan delicada del rostro.

Recurre a una mascarilla

Para tratar los puntos negros, las mascarillas son una opción genial para aplicar semanalmente.

De hecho, puedes usar la famosa mascarilla negra de Instagram. Además de retirar efectivamente las impurezas de tu piel, podrás aprovechar para subir selfies con la mascarilla a tus redes sociales.

Opta por un tratamiento express

Seguro que en alguna ocasión has tenido un evento especial y necesitabas quitar los puntos negros de la nariz urgentemente. Pues bien, si en algún momento tienes prisa, las Tiras Anti-Puntos Negros de Pure Active de Garnier son perfectas para ti. Aplícatela y te la retiras 10-15 minutos después. ¡Podrás comprobar todos los puntos negros que la tira ha retirado!

Prevención: Tips a tener en cuenta

-Desmaquillar el rostro todos los días antes de dormir

-Secar el rostro con toallas que estén limpias (y sean específicas)

-Evitar tocarte la cara de manera frecuente (¡bye bye bacterias!)

-Cambiar las fundas de almohadas para evitar la propagación de bacterias

-Mantenerte hidratado y vigilar lo que comes. ¡Stop alimentos grasos y con azúcar añadido!

Otros tips

-Expoliar tu cara una o dos veces por semana con juego de limón y azúcar

-Mascarilla de barro una o dos veces por semana

- Clara de huevo con 10 gotas de jugo de limón y aplicar esta mezcla al rostro. Hay que dejar actuar por 30 minutos y retirar con agua templada

- Evitar cremas y maquillaje que aumenten la producción de sebo y de grasa