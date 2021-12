¿Cómo puedo proteger del Covid-19 un niño no vacunado?

A pesar de que los menores de 5 años no pueden vacunarse aún contra el coronavirus en Estados Unidos, hay medidas que pueden protegerlos de infección durante las navidades.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), aconseja someterse a pruebas de Covid-19 en el hogar antes de reuniones familiares.

“Rodearlos con adultos y hermanos vacunados, con refuerzos si es posible”, también recomienda.

Uso de cubrebocas

Los CDC recomiendan que todo aquel que no esté vacunado, incluyendo los niños de 2 años o mayores, lleven mascarillas en público cuando están en interiores. Si su hijo es menor de 2 años, o no puede usar mascarilla por otras razones, la agencia sugiere limitar las reuniones con personas no vacunadas. Y dice que mantener el distanciamiento social entre el menor y otros en lugares públicos.

Los adultos pudieran también optar por llevar cubrebocas en público para dar ejemplo para los niños, dicen los CDC. Pero en focos del coronavirus, añade que todo el mundo debe lucir mascarillas en esas circunstancias, sin importar si están vacunados.

Matthew Binnicker, experto en infecciones virales en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, dice que pudiera ser una buena idea que todo el mundo en reuniones familiares lleve mascarillas si hay niños no vacunados, pues existe la posibilidad de que adultos vacunados diseminen el virus.

Limitar reuniones

Sugiere además limitar las reuniones a 10 personas o menos.

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, dice que las reuniones familiares no deberían ser confundidas con “fiestas con 30, 40 o 50 personas” en las que no sabes quién está vacunado.

“Esas son el tipo de celebraciones, en el contexto del Covid y particularmente del ómicron, a las que no debes ir”, dijo.