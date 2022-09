¿Cómo puedes saber si tu bebida ha sido adulterada?

MÉXICO.- En nuestro país, con la celebración del día de la Independencia de México, las fiestas siempre cuentan con los platillos típicos mexicanos y con altas cantidades de bebidas alcohólicas. Dicho esto, es realmente importante asegurarnos de que nuestra bebida no esté adulterada y prevenir incidentes.

Es por esto que te presentamos algunos consejos que te ayudarán a descifrar si tu bebida ha sido adulterada.



Primero, es importante identificar que la tapa de la botella que se vaya a consumir no gire o no escurra su contenido, además al realizar la compra puedes comparar con otras que el llenado sea exactamente el mismo.

También puedes girar la botella, regresarla a su posición original y notar cómo suben las burbujas, si ves en ese momento partículas que caen se trata de un producto que no fue elaborado con suficiente higiene y calidad.



Otro punto a considerar es revisar la etiqueta de la botella, misma que debe estar bien pegada y colocada. También revisa que no haya etiquetas sobrepuestas y que cuenten con relieves que se notan con el tacto y tintas directas, lo anterior ya que las falsificaciones usan impresiones que simulan el color, nunca una tinta que refleje.



Además, debes revisar que el holograma sea auténtico: sin tachadura, enmendaduras, colocado uniformemente, grabado láser, refracción de luz en cada parte del grabado que proyecta colores diferentes según el ángulo de incidencia de la luz.



¿Cuáles son los síntomas de tomar alcohol adulterado?



El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas se considera un serio problema de salud pública debido a la alta toxicidad y mortalidad asociada a ellas.



De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, una bebida adulterada es, usualmente de tipo alcohólico, a la que se adicionan ciertos compuestos químicos que resultan nocivos para la salud.



Por lo anterior, si se consume alguna bebida alcohólica adulterada se pueden presentar algunos o varios de los siguientes síntomas en las 48 horas después de la ingesta:

Dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo, visión borrosa, molestia excesiva provocada por la luz, percepción de colores alrededor de los objetos, incoordinación motora, dificultad para respirar y convulsiones.



Recomendaciones sobre el consumo de alcohol



Para prevenir riesgos durante las celebraciones de este 15 y 16 de septiembre, te presentamos una serie de recomendaciones para tomar en cuenta sobre el consumo de alcohol.



1.- No compres bebidas alcohólicas de bajo o muy bajo precio, o de marcas desconocidas

2.- Realiza tus compras en el sector formal, para evitar que sean adulteradas.

3.- Asegúrate que tengan todos los sellos y marbetes, y que estos no estén rotos o alterados

4.- Destruye las botellas vacías

5.- Si te encuentras en algún restaurante o bar, antes de consumir una botella revisa que esté sellada, tenga marbetes y su llegas a detectar algún sabor inusual, no sigas consumiendo esa bebida.

6.- Evita consumir bebidas artesanales.