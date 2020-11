¿Cómo mantenerse motivado, productivo y creativo al trabajar de manera remota?

Ciudad de México.- El trabajo remoto dejó de ser una alternativa para convertirse en la forma de trabajar para millones alrededor del mundo. Gracias a las herramientas tecnológicas que lo permiten, es probable que la colaboración remota siga presente incluso cuando termine la pandemia. Por ello, es esencial que los equipos de trabajo sepan cómo mantener la creatividad, la productividad, el trabajo colaborativo y el bienestar pero, ¿cómo? ¿mediante qué técnicas o procesos se logra?

Turi McKinley, Directora Ejecutiva de Org Activation en frog, y Cristóbal Perán, Director de Org Activation y Director General de frog España, responden algunas dudas que buscan encontrar vías útiles para experimentar con éxito una colaboración y resolución de problemas de manera remota:

¿Cómo fomentar una mentalidad y cultura creativa al trabajar de forma remota?

Ser creativo es un proceso de aprendizaje, por ello, cuando sentimos que las personas en una sesión no son creativas, en realidad es culpa nuestra, no de ellos. “Como miembros del equipo, debemos asegurarnos de que todos se sientan en un entorno seguro para explorar ideas. Trabajar de forma remota no tendría que tener absolutamente ninguna consecuencia para el potencial creativo de los equipos, pero definitivamente el proceso deberá adaptarse a las circunstancias”, asegura Cristóbal.

El cambio principal recae en los líderes del equipo. Para ellos, la selección de las herramientas y cómo dirigen al grupo para captar ideas, genera un gran impacto en la facilitación y velocidad de los procesos y resolución de problemas. “Las herramientas de lienzos virtuales como Miro o Mural pueden cerrar la brecha. Con estos programas los equipos pueden decidir, literalmente, cuándo alejarse para ver el panorama general, y cuándo sumergirse en los detalles”, precisa Turi.

¿Cómo alentar a los miembros del equipo para involucrarse más durante las sesiones de trabajo remotas?

Al involucrar a las personas de diferentes equipos para que participen, éstas sentirán que pueden contribuir y que su participación será valorada. Por supuesto, “si asumes el valor de la contribución de todos y les das crédito y reconocimiento, eventualmente todos se sentirán bien al contribuir en tus sesiones”, destacó Cristóbal.

¿Qué herramientas y recursos pueden ayudar a trabajar en remoto?

Para que la colaboración remota sea eficaz es necesaria la videocomunicación, que permita al equipo verse y compartir ideas en tiempo real. Las herramientas de colaboración y documentación brindan la capacidad de comunicarnos de forma asíncrona y estructurar nuestro conocimiento. Además, los programas y apps de gestión de programas y proyectos ayudarán a saber dónde debemos enfocarnos.

¿Cómo apoyar a colegas y clientes que son nuevos o que se resisten a probar el trabajo remoto y sus herramientas?

Quienes se resisten probablemente ya hayan tenido una mala experiencia con el trabajo digital o remoto. Quizás se sintieron frustrados al buscar la información necesaria o se sintieron avergonzados por su inexperiencia. “Mi recomendación es asignar a alguien en el equipo para que se convierta en un experto interno en cada herramienta digital y funja como ‘especialista en atención al cliente’ según sea necesario”, detalla Turi.

¿Cómo pueden los padres y cualquiera que se dedique a las labores de cuidado, manejar una sesión de colaboración desde un hogar ocupado?

Es importante que una sesión de colaboración cuente con toda la atención, por lo que es necesario establecer restricciones de tiempo firmes para la tarea, mantener a los hijos ocupados e informar al equipo que una vez terminada la sesión dedicarás tiempo a las responsabilidades familiares y del hogar.

Es necesario que las sesiones remotas de colaboración siempre estén pensadas en términos de resultados, equipo, procesos y herramientas, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de efectuar sesiones que bien podrían haber sido un mail.

*Fuente: Frog Design