¿Cómo identificar un falso tequila? Estas son 4 claves que debe cumplir la bebida de Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Tequila falso? En el mundo de las falsificaciones todo se vale y no solo hay relojes, tenis y ropa, también hay whisky, vino y tequila que no son legítimos o pueden estar adulterados, y el problema no solo es que te ven la cara a la hora de pagar, sino que también pueden ser muy peligrosos para la salud.

Tal vez es más común que te encuentres un whisky falso, ya que los precios son más altos y hay quienes se aprovechan de eso para ganar dinero extra a costa de los amantes de esta bebida, pero el tequila es una bebida muy popular y es por esto que cada vez son más las versiones fake que aparecen en el mercado, y a veces es muy difícil poder diferenciarlas del “real deal”. Incluso podrías llegar a encontrarlas en buenos restaurantes o bares de todo el mundo.

Una investigación de 2018, realizada por ABC, encontró que los tequilas falsificados estaban cobrando fuerza en el mercado y que ya se estaban sirviendo como en muchos bares y pubs, además de licorerías independientes, y estos se crean mezclando etanol crudo con saborizantes diseñados para imitar a la bebida original.

Un tequila realizado en Jalisco siempre contará con las mismas características.

Una práctica de muchos años

No es una novedad la alteración de bebidas y van desde los "tequilas" que no se producen siguiendo las reglas necesarias para ostentar este nombre, con ingredientes que no son los correctos o incluso producidos en lugares que no tienen los permisos para hacerlo (algunos ni siquiera tienen agave), y después son transportados a todo el mundo como si fueran algo original.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor reveló que 4 de cada 10 botellas que existen actualmente en el mercado son falsas y 60% de estas corresponden al tequila y el mezcal (que se reemplaza con un líquido de mala calidad o con sustancias dañinas). Como con el vino, hay diferencias claras entre lo real y lo falso.



¿Cómo puedo identificar un tequila falso?



Revisa la etiqueta

El tequila real tiene Denominación de Origen y se debe producir en ciertas partes de México para que se considere real, pero hay algunos que se producen en distintas partes del mundo con ingredientes importados, así que debes poner atención a los detalles, como las etiquetas que dicen “Tequila mezclado localmente” o que lleven una forma diferente de deletrear la palabra (o que diga cosas como destilado de agave en lugar de tequila), lo que puede apuntar a que no se produjo en México o en los estados correctos.

Los detalles más importantes del tequila real es que debe decir 100% agave y hecho y embotellado en México.

Los números

Los tequilas verdaderos llevan números que corresponden a la Denominación de Origen y cada destilería tiene su propio número. Ahora hay apps distintas, como Tequila Matchmaker, que te permite examinar esos números y comprobar si son reales, mostrando las marcas y versiones que cada destilería produce.



La prueba visual

El tequila (que no es blanco) tienen un color dorado icónico, que puedes analizar al colocar tu caballito o la botella contra la luz, en parte también para comprobar que los sellos no se hayan abierto o estén dañados.

Los expertos dicen que el tequila falso tienen un líquido más transparente que casi se ve como un vodka, y hay una pequeña prueba que puedes hacer.

Toma la botella y ponla a un lado, agita vigorosamente para que se formen pequeñas burbujas, que se deben quedar por un tiempo en el Tequila o Mezcal. Si tu tequila 100% agave, las burbujas permanecen por más tiempo porque la viscosidad es más pesada (intenta comparar con una botella de vodka).

El mezcal acompañado de un poco de sal y algún cítrico siempre será una buena combinación.

La prueba del sabor

El olor del tequila puede variar dependiendo del lugar donde se produce, pero, en general, el tequila debe tener un sabor ligeramente dulce que viene del agave, y el toque del alcohol no debe ser abrumador ni debe tapar el resto de los sabores de la bebida. Si te sabe a alcohol de farmacia, probablemente no es un tequila real.