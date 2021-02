¿Cómo es la vida de los royals al trabajar desde casa durante pandemia?

REDACCIÓN.- Gran parte del 2020 los royals tuvieron que adaptar sus agendas y compromisos reales, tras la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Algunos de ellos, echaron mano de la tecnología para tener reuniones virtuales, pero una de las grandes dudas es, ¿cómo se adaptaron a la situación?

Por ejemplo, en el caso del rey Felipe VI en una ocasión se compartió una imagen suya mientras tenía una videollamada. En su oficina se pudo captar una laptop ultrabook de Lenovo con un costo de poco menos de 38 mil pesos.

A su vez, la computadora estaba conectada de una pantalla de televisión LG LM6300 de alta resolución, para permitir al rey mirar con claridad a cualquiera de sus interlocutores o un texto. De acuerdo con la revista Vanity Fair España, los reyes cuentan con el AVer VB342+, un lujoso sistema de videoconferencia con micrófono de extensión, así como una resolución ideal para videoconferencias. Su costo aproximado es de 41 mil pesos.

En el caso de la reina Isabel II , se le ha visto trabajando desde una computadora con una pantalla grande y webcam incluida. Al parecer, la soberana de 94 años tiene un sistema “todo en uno” Cisco DX80 en su oficina, con un valor estimado de 42 mil pesos. A pesar de tener un equipo tan sofisticado, a veces prefiere comunicarse simplemente por un teléfono Bakelite, que podría tener más de medio siglo de antigüedad.

El príncipe Carlos prefiere una Mac Book recargada sobre una selección de libros, donde en alguna ocasión se alcanzó a apreciar Harmony: A New Way of Looking at Our World, editado por el propio heredero al trono y con dedicación al mundo de la ecología y la sustentabilidad que tanto le apasiona.

Mientras que, los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia tienen una gran pantalla de su computadora HP con cámara integrada. En algunas ocasiones también se les ha visto usando una lap top, se trata una HP Elitebook 840 G5 con un costo aproximado de 24 mil pesos, que en algunas ocasiones es elevada con libros.

La princesa heredera al trono, Victoria y su esposo Daniel no cuentan con equipos tan sofisticados y modernos, pero se les ha visto conectados en videoconferencias desde un iPad, la mayoría de las veces al príncipe.

