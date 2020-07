Cómo elegir tu cubrebocas para hacer deporte al aire libre

HERMOSILLO, SON.- El tema del uso de cubrebocas para realizar actividades al aire libre ha sido un tema muy controvertido. Si tu gusto es usar uno para protegerte y cuidar de los tuyos, te explicamos como elegir las mejores opciones.

La "nueva normalidad" exige adaptaciones en muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo la forma en la que nos ejercitamos pues ahora debemos incorporar cubrebocas a nuestros artículos deportivos.

Las marcas deportivas han apostado a diseñar nuevas propuestas en cubrebocas para correr y hacer ejercicio, para dar gusto a todos aquellos amantes del mundo fitness que retomaron sus rutinas al aire libre o en los gimnasios apenas lo permita la emergencia sanitaria.

Hay personas que opinan que usar cubrebocas para hacer ejercicio no es sano. De acuerdo con algunos especialistas, muchos no cuentan con todas las medidas de las mascarillas especializadas, sin embargo, sí están hechos para ser una barrera a través de las vías respiratorias. Es decir, no aseguran una total protección, pero sí ayudan en cierta medida.

Debemos destacar que los cubrebocas recomendados por la Organización Mundial de la Salud, los FFP2 y FFP3, sí están diseñados para prevenir la entrada de cualquier microorganismo a nuestro cuerpo, sin embargo, no están pensados ni fabricados con materiales que puedan resistir una práctica deportiva.

Antes de comprar un cubrebocas para hacer ejercicio toma en cuenta los siguientes puntos:

Debe ser cómo y se debe ajustar correctamente a tu cara (para evitar que tu nariz o boca queden expuestas) Debe usar los materiales correctos Debe permitir una buena transpiración Debe incluir filtros de protección real Colócalo correctamente. Posterior a su uso, lávalo de agente contaminante que pudiera quedar adherido a ella.

Marcas como Under Armoru, Adidas, Nike y Athleta ya han presentado diferentes diseños y presentaciones para ofertar a sus usuarios protección con diferentes materiales para esta nueva etapa pos-pandemia.