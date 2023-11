¿Cómo dejar correctamente a tu perro solo en casa?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo de la tenencia responsable de mascotas, el equipo de especialistas detrás del canal de youtube ExpertoAnimal comparte valiosos consejos en un video con el objetivo de enseñar a los dueños a preparar a sus perros para quedarse solos de manera adecuada, evitando así posibles problemas de comportamiento relacionados con la separación.

Pasos Previos Cruciales

Antes de adentrarse en dejar al perro solo, el video destaca la importancia de acostumbrar al animal desde cachorro a estar solo por cortos periodos, recomendando salidas iniciales de 5 a 10 minutos y aumentar gradualmente. La premisa es clara: que el perro aprenda a vivir sin la presencia constante de su dueño.

Esta medida no solo es aplicable a cachorros, sino también a perros adultos recién adoptados.

Pautas de Paseo y Ejercicio

El equipo subraya la necesidad de un paseo previo antes de dejar al perro solo, enfatizando la importancia de permitir que realice sus necesidades y se relacione con otros perros para garantizar su satisfacción. "Durante el paseo, deja que haga sus necesidades y se relacione con otros perros hasta que se sienta completamente satisfecho", aconsejan los expertos.

Cinco Libertades del Bienestar Animal

El video destaca la importancia de asegurar las cinco libertades del bienestar animal para períodos más largos de ausencia, asegurando que el perro tenga acceso a agua, comida, libertad de movimiento y un espacio cómodo y seguro. El espectador es guiado a preparar el entorno, cerrando ciertas áreas y asegurándose de que objetos peligrosos estén fuera del alcance del perro.

Cuidados Básicos en el Espacio Designado

En cuanto al espacio designado para dejar al perro, se enfatiza la necesidad de proporcionar una cama cómoda, juguetes favoritos y, para prevenir el aburrimiento, juguetes dispensadores de comida. El equipo recomienda además mantener una temperatura agradable y evitar ruidos fuertes para crear un ambiente propicio.

Despedidas y Regresos

Sobre las despedidas, ExpertoAnimal aconseja que depende del estado emocional del dueño, sugiriendo que si no está nervioso o excitado, es mejor no hacerlo. Lo mismo aplica al regreso; si el perro está alterado, se recomienda no saludarlo de inmediato para evitar reforzar conductas negativas.

Consejo Profesional

El cierre del video invita a los dueños a seguir los consejos dados para que, al acostumbrar al perro a quedarse solo, este permanezca "tranquilo, cómodo y relajado". Además, se destaca la importancia de buscar ayuda profesional en caso de problemas de comportamiento persistentes.