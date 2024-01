Cómo cuidar a tus hijos del frío y las enfermedades en este regreso a clases

Ciudad de México.- El invierno ha llegado con fuerza al norte del país, donde se esperan temperaturas de hasta -15 °C en algunas zonas. Ante este panorama, los padres de familia deben de tomar precauciones para evitar que sus hijos se enfermen al regresar a las aulas este lunes 8 de enero.

Las enfermedades respiratorias como el resfriado común, la gripa, la influenza o el Covid-19 son más frecuentes en esta época del año, por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención e higiene. Aquí te compartimos algunos consejos que te pueden ayudar a cuidar la salud de tus pequeños.

Vacunación

Asegúrate de que tus hijos estén al día con todas las vacunas recomendadas. La inmunización puede ayudar a prevenir enfermedades graves.

Cuida su vestimenta

Una de las claves para combatir el frío es abrigarse bien. Lo ideal es usar al menos tres capas de ropa: una interior que sea ligera y transpirable, una intermedia que sea cálida y aislante, y una exterior que sea impermeable y cortavientos. También puedes optar por las prendas térmicas que mantienen el calor corporal. No olvides cubrir las extremidades con guantes, gorro, bufanda y calcetines gruesos.

Alimentación saludable

La alimentación es otro factor importante para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir las enfermedades. Procura que tus hijos consuman frutas que sean ricas en vitaminas A y C, como las manzanas, las mandarinas y las fresas. Estas frutas ayudan a aumentar las defensas y a combatir los virus. También puedes incluir otros alimentos saludables como yogur, queso, frutos secos o barras de cereal.

Fomenta el uso de cubrebocas

El cubrebocas se ha convertido en un accesorio indispensable para evitar el contagio y la propagación de enfermedades respiratorias. Asegúrate de que tus hijos lleven uno limpio y que lo usen correctamente, cubriendo la nariz y la boca. También es conveniente que tengan uno de repuesto por si se les moja o se les ensucia. Recuerda que el cubrebocas debe de cambiarse cada cuatro horas o cuando se humedezca.

Cuelga en su mochila un botecito de desinfectante

La higiene de las manos es esencial para prevenir las infecciones. Por eso, es recomendable que tus hijos tengan siempre a la mano un gel desinfectante que contenga al menos un 70% de alcohol. Así podrán limpiarse las manos cuando no tengan acceso a agua y jabón. Además, debes de enseñarles a lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes y después de comer, de ir al baño, de tocar superficies públicas o de estornudar o toser.

Recuérdale lo que no debe de hacer

Finalmente, es importante que hables con tus hijos y les expliques las medidas que deben de seguir para no enfermarse. Diles que eviten el contacto cercano con sus compañeros que estén enfermos, que no compartan sus utensilios o alimentos, que no se toquen los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos, y que se tapen la boca y la nariz con el codo o un pañuelo al estornudar o toser. También puedes recordarles los beneficios de beber agua, dormir bien y hacer ejercicio.

Mantén una buena comunicación con la escuela

Mantén una comunicación abierta con los maestros y el personal escolar. Infórmales si tu hijo está enfermo o ha estado en contacto con alguien que dio positivo para COVID-19 u otras enfermedades contagiosas.

No olvides darle apoyo emocional

El invierno y el regreso a la escuela pueden ser estresantes. Brinda a tus hijos un apoyo emocional adecuado y anímales a compartir cualquier preocupación que puedan tener.

Siguiendo estos consejos, podrás proteger a tus hijos de las enfermedades y hacer que su regreso a clases sea más seguro y saludable. Recuerda que si presentan algún síntoma como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, debes de consultar a un médico y evitar que asistan a la escuela. Así cuidarás de tu familia y de tu comunidad.

