¿Cómo criar correctamente a tu gatito?

Ciudad de México.- Resistirse al encanto que tienen los gatitos es muy difícil y nadie lo sabe mejor que tú que tienes uno o estás planeando tener uno pronto.

Como amantes de los gatos siempre estamos buscando diferentes formas de entenderlos y hacer su vida mucho más feliz y existen muchos tips que puedes tomar en cuenta para mejorar su comportamiento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A continuación, Edgar Islas MVZ y especialista de Sheba, comparte algunos:

Ajustando su horario para dormir:

Recuerda que los gatitos son más activos por la mañana y por la noche. Para conseguir que ellos tengan un sueño sin interrupciones, es importante que juegues con él durante el día, organiza diferentes actividades para estimular su mente, esto no es complicado y tampoco tienes que gastar mucho para entretenerlo. Aquí algunas ideas:

Laberinto: consigue algunas cajas y crea un laberinto uniéndolas entre sí con aberturas entre ellas para que pueda entrar y salir. Recuerda esconder dentro algunos premios, ¡esto les encanta!

Caña de pescar para gatos: establece una hora del día para jugar con él, mueve la caña y haz que la persiga, de vez en cuando deja que “atrape a la presa” para que no se frustre.

Las escondidas: Busca un lugar en donde esconderte y llama a tu gatito, cuando te encuentre vuelve a esconderte y llámalo de nuevo.

Con las manos no: es importante que evites los juegos bruscos con tus manos o pies, pues aunque pudiera parecer muy divertido cuando son pequeños, si le enseñamos a nuestro gatito que morder o atrapar manos o pies, puede ser una conducta problemática cuando sean adultos.

Lo permitido y lo no permitido:

Convivir con un gato es una experiencia maravillosa y puede verse fortalecida si logran establecer una convivencia armónica. Por ello sugerimos que desde un inicio seas consistente en aquellas conductas que deseas y en aquellas que prefieres evitar, como que suba a la mesa mientras desayunas o comes.

Si no deseas que llegue a trepar y curiosee con lo que hay en la mesa, simplemente sujétalo suavemente, dile un firme NO y ponlo en el piso. De esta manera irá aprendiendo que esa no es una conducta que desees que desarrolle. Con un poco de paciencia y constancia, verás que pronto lo sabrá.

Alimentando a tu gatito:

Cuidar el horario de su alimentación es importante, la constancia lo convertirá en rutina; lo ideal es alimentarlo 3 veces durante el día para que no pase hambre y busque comida fuera de horario.

Debes de considerar que los gatitos tienen una gran cantidad de energía (dependiendo de la edad), por ello busca un alimento que le guste pero que además cubra todas las necesidades nutricionales.

Una opción que les encantará será Sheba gatitos atún marinado, que les ofrece filetes selectos que seducirán sus sentidos, sin conservadores, ni colorantes artificiales, además que por ser alimento húmedo, le puede ayudar a que se mantenga hidratado; es ideal para gatitos de 2 a 12 meses de edad.

Consintiendo a tu gatito:

Todos los días dedica un momento a su cepillado para eliminar los nudos y hacer que el pelaje de tu gatito brille. Cepilla su pelo en la dirección que crezca (desde la cabeza a la cola) durante unos minutos cada semana, después dale algunas caricias. Con el tiempo aprenderás en donde le gusta más.

Lo importante es que disfruten juntos esta etapa, dándole mucho cariño, teniéndole paciencia y comprendiéndolo. Recuerda que para tu gatito se trata de una nueva casa donde todo es desconocido, por lo que puede tardar un tiempo en sentirse cómodo.

*Fuente: Sheba