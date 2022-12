Come, disfruta y cuídate en estas fiestas decembrinas

Ciudad de México.- Llega diciembre y con él la temporada en la que más celebraciones y compromisos se concentran.

Entre reuniones laborales, con amigos y familiares, el mes se nos pasa disfrutando de desayunos, comidas y cenas caracterizados en su mayoría por estar saturados de alimentos ricos en grasas y carbohidratos que, acompañados de alcohol, conllevan un significativo desequilibrio en la salud, el cual podría añadir a nuestro peso algunos unos kilos de más y promover el desarrollo de enfermedades derivadas del sobrepeso como la prediabetes y algunos tipos de problemas cardiovasculares.

Para disfrutar de una temporada decembrina saludable y sin el riesgo de afectar la salud, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Foto: Cortesía

Consejos para sobrellevar las fiestas

Disfruta las comidas sin excesos: En pocas temporadas del año se sirve tanta variedad de comida como en la decembrina. Deliciosos platillos y postres son protagonistas de la mayoría de las celebraciones; sin embargo, siempre se necesita tener presente que las calorías ingeridas deben equivaler a la energía que se gaste, lo que quiere decir, que no se debe comer en exceso o más de lo que se pueda desgastar con la actividad física que se realice diariamente.

El ejercicio es indispensable: ¡Que el frío no te quite las ganas de ejercitarte! Una rutina de actividad diaria no sólo ayuda a mantener el peso en óptimo estado, también reforzará el sistema inmune previniendo enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. El ejercicio constante suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente, además, al estimular varias sustancias químicas cerebrales, ayuda a lograr un estado de mayor felicidad y relajación. Por todo lo anterior, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día es un hábito que debe mantenerse durante todo el año.

Duerme lo suficiente: Dormir poco fomenta el aumento de peso, ya que durante el sueño se almacena energía y las hormonas en nuestro organismo siguen un ritmo. Cuando se duerme poco, las hormonas se alteran, sobre todo, las que están encargadas de controlar el apetito (grelina) y el hambre (leptina). La falta de sueño baja los niveles de leptina y aumenta los niveles de grelina, indicándole al cerebro que el cuerpo está hambriento; por lo tanto, es recomendable no desvelarse demasiado en las fiestas decembrinas y procurar dormir lo suficiente, se recomienda entre 6 y 8 horas para mantener el ritmo adecuado en nuestro organismo.

Hidratarte es el secreto: Beber agua es fundamental para mantener una buena salud, no sólo por sus múltiples ventajas en el organismo, como ayudar a que las células reciban sus nutrientes y eliminen lo que no necesitan, también es parte esencial para mantener el peso en óptimo estado, ya que tomar agua durante o después de una comida ayuda a que el cuerpo descomponga y procese los alimentos para lograr una buena digestión. Así que, en todo momento, principalmente en las fiestas decembrinas, mantener el cuerpo hidratado ayudará a que las celebraciones se disfruten de manera saludable.

Acude con un especialista: Realizar visitas periódicas con el médico de cabecera es fundamental no sólo para evitar el sobrepeso y con ello enfrentar enfermedades derivadas por esta condición, también porque permite conocer el estado de salud y tener un diagnóstico oportuno, ayudando al mismo tiempo a prevenir y disfrutar de las celebraciones cuidando la salud.

Diciembre es el momento de cerrar un ciclo y comenzar uno mejor, uno con la oportunidad de mejorar nuestro estilo de vida, por ello, se hace un llamado a disfrutar del mes sin excesos y despedir el año de la mejor manera.

*Fuente: Merck