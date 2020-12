Combate los labios secos en invierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El invierno puede ser una de las temporadas que más efectos tiene sobre tu piel, debido a que los cambios de temperatura pueden afectar la apariencia de algunas zonas como el rostro y en especial los labios. Si quieres saber cómo evitar labios secos provocados por el frío, aquí te lo diremos.

Antes de comenzar con los consejos, es importante que sepas cuáles son las causas de que tus labios luzcan agrietados o secos. Según el sitio en inglés Medical News Today, los labios se resecan porque la piel que constituye esta parte de tu boca es mucho más delgada y delicada.

Otra característica de los labios es que su piel es completamente distinta a la que cubre tu cuerpo, por ejemplo, la piel que cubre tu organismo contiene glándulas sebáceas que son capaces de crear humedad sobre la misma, a comparación de la piel de los labios, los cuales no pueden realizar dicha acción.

Entre los factores que desencadenan el agrietamiento o sequedad de los labios, está el clima. En el caso del invierno, las temperaturas bajan y provocan que la humedad disminuya, por lo que estar expuesto al aire frío y seco podría agrietar los labios.

Ahora bien, si quieres evitar que tus labios se sequen, deberás tomar en cuenta los consejos que a continuación te enlistamos:

No te lamas los labios

Este es uno de los principales consejos para evitar labios secos, según un artículo de la Clínica de Cleveland, lamer los labios con la finalidad de darles humectación es una acción que afectará más la apariencia de los mismos. Esto se debe a que la saliva contiene enzimas que funcionan como ácidos, por lo que se convierten en un irritante para los labios, mejor evita esto para que no se sequen de más.

No apliques cualquier bálsamo

De acuerdo con Medical News Today, algunos bálsamos labiales como lipsticks o lápices delineadores contienen ingredientes que pueden empeorar el estado de tus labios, para identificar aquellos productos que no te ayudarán a aliviar la sequedad de tus labios, revisa que no contengan alcanfor, mentol, fenol o humectantes como la glicerina.

Asimismo, es necesario que para evitar resequedad en los labios elijas aquellos productos para labios que no contengan alérgenos, puesto que algunos cosméticos incluyen fragancias u otras sustancias a las que podrías ser alérgico.

Usa un bálsamo de ungüento

La Clínica de Cleveland recomienda el uso de bálsamos que sean preparados a base de ungüento como vaselina o aceites esenciales ya que estos productos retienen la humedad mientras alivian las grietas.

También, aunque sea invierno, se sugiere la aplicación de bálsamos labiales con protector solar, ya que a pesar de la estación, el sol no deja de brillar, y por las bajas temperaturas, los labios son más susceptibles a quemarse.

El mismo documento de la Clínica de Cleveland aconseja aplicar el bálsamo labial antes de acostarse, debido a que muchas personas duermen con la boca abierta, lo cual al inhalar y exhalar puede secar los labios de manera importante.

Cuida la descamación

Seguramente te ha pasado que sientes la necesidad de retirar partes de la piel de tus labios que están en proceso de descamación, pensando en que al quitarlos obtendrás unos labios suaves y humectados. Según la Clínica de Cleveland, estas acciones lejos de mejorar el estado de la piel de tus labios harán que la situación empeore, mejor aplica un bálsamo generosamente y deja que se alivie la sensación de sequedad.

Mantén una buena hidratación

La hidratación es uno de los factores principales para mantener unos labios suaves y tersos, por ello, es indispensable que durante el invierno bebas mucha agua para evitar sequedad de la piel en general y sobretodo en tus labios, recuerda que en caso de que tengas cierto nivel de deshidratación, la sequedad del clima puede hacer que tus labios se pongan secos rápidamente.