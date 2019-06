Colores de uñas que son tendencia este verano

A estas alturas del 2019 ya sabes perfectamente cuáles son las prendas de tendencia que no pueden faltar en tu armario de verano, los zapatos que te acompañarán adonde vayas e incluso l os cortes de pelo con los que renovar tu estilo. Sin embargo, no debes olvidar un pequeño detalle beauty con el que ponerte al día durante este verano. Un elemento de nuestro look que no siempre tenemos en cuenta, pero que tiene el poder de mejorar no sólo el aspecto de tus manos, sino de todo tu estilismo (un total look black con unas uñas de color siempre es una buena idea). Pero igual que los tonos de tintes para el cabello cambian según la temporada, lo mismo ocurre con la manicura. Por eso mismo, hemos preguntado a diferentes manicuristas y firmas especializadas para que nos desvelen cuáles son las tendencias para los próximos meses.

Como cada verano, todos nos confirman que existe una tendencia general a apostar por colores fuertes según suben las temperaturas, ya que son los que más realzan las manos e incluso, como nos cuentan desde O.P.I, “aun no tenemos la piel bronceada y estos colores contrastan con la piel más clara”. Y aunque este año hay algunas sorpresas e incluso modas que beben directamente de lo visto sobre la pasarela, también perviven otras variantes cromáticas más discretas pero igual de favorecedoras. A continuación, todas las tendencias que querrás probar.

Tonos neón

Las tonalidades neón han sido las absolutas protagonistas de las últimas temporadas, tiñendo desde jerséis hasta zapatos, pasando por el cabello de alguna que otra celebrity. Por lo tanto, era sólo cuestión de tiempo que un tono tan llamativo llegase a nuestra manicura. Así nos lo confirma Elmis S. Pacheco, master educator de la firma Orly : “los tonos brillantes y electrizantes como el amarillo o los flúor marcarán bastante la temporada de verano”. Una idea que también apoyan Maribi Arnedo, responsable en España de Bio Sculpture -”son muy vivos y transmiten positividad y energía ”, dice sobre los mismos- y Dauri Jerez, manicurista de los centros Twenty Nails, que señala al neón junto al amarillo limón como dos de las claves de la temporada.

Los rojos (no tan) clásicos

El rojo o el burdeos son dos tonos infalibles que podemos, como ocurre con las barras de labios, declinar en mil y una variantes. Puede que no parezcan algo nuevo, pero varios expertos los señalan todavía entre los favoritos. “Los colores que más nos piden en la temporada de verano son rojos vivos, corales y berenjenas, porque cuando empieza el calor, a nuestras clientas les apetece verse con tonos llamativos”, nos cuentan desde The Nail Corner by O.P.I. Mientras tanto, Teresa del salón de belleza My Little Momó, coincide con la idea de estas tonalidades, pero en una gama cromática más fresca, ya que, según nos cuenta, “en esta época del año dejan atrás los tonos oscuros de rojo (sangre y burdeos) y eligen variantes más guinda, rojo fresa, rosas y nude (siempre una apuesta ganadora)”. Asimismo, desde Bio Sculpture y Orly señalan una variante un poco diferente: “los corales están muy de moda tras la elección por Pantone del Living Coral como color del año 2019”, explica Pacheco.

Blanco nuclear

El color blanco se ha propuesto adueñarse poco a poco de todo lo que nos rodea. Empezó con los botines, pasó después a los bolsos y más tarde a los vaqueros. Y en belleza tampoco se ha quedado atrás, dado que el cabello blanco (ya sea por llevar las canas al natural o por teñirlo) está a la orden del día y, por lo que parece, lo mismo ocurrirá con las uñas. Desde O.P.I señalan que “las clientas más jóvenes buscan tonos blancos/nude, que estuvieron muy de moda el verano pasado y aún siguen siendo tendencia”, una idea que refuerza Teresa de My Little Momó, que nos cuenta cómo estas tonalidades triunfan cada verano “ desde el blanco típex a la gama más natural ”. ¿La variante ganadora para esta temporada? Desde Twenty Nails lo tienen claro: el blanco nuclear.

Baby blue y otros pasteles

Este es otro de los casos que vimos primero sobre la pasarela y que ahora se ve traducido en nuestra manicura: los tonos pastel con una variante muy concreta liderando la tendencia. “ Atención al baby blue, un azul pálido que está arrasando en las pasarelas”, nos dice Pacheco desde Orly. Una idea que refuerza Teresa, de My Little Momó, que amplía el arcoíris de posibilidades: “vuelven los tonos pastel como el azul bebé, verde menta y rosa empolvado ”, justo las mismas variantes con las que también coinciden desde O.P.I.

Tonos (híper) vibrantes

Las nuevas colecciones de las marcas de esmaltes de uñas coinciden nuevamente en destacar las variantes a todo color y, cuanto más llamativas, mejor. “La tendencia serán los tonos muy vivos como los azules eléctricos, los rosas fucsia y malvas vibrantes ”, señalan desde O.P.I, algo que Dauri Jerez de Twenty Nails describe como “colores rabiosamente vivos”, destacando los también los azules y añadiendo al combo los amarillos y los plateados.

Manicura de camuflaje

No nos referimos al estampado de camuflaje que esta temporada se ha adueñado de chaquetas y pantalones cargo, sino de los tonos que suelen componer este print y que ahora se adaptan a nuestras uñas. Desde Orly destacan el verde army, mientras que Maribi Arnedo, de Bio Sculpture, destaca todas las opciones de la gama cromática que suele acompañar a éste, el marrón: “gamas de tierra más bien neutros, terracota, arena, marrón y beige”, nos cuenta. Para las que no estén del todo seguras de esta tendencia, Teresa de My Little Momó propone una variante derivada del pastel: “si hay que elegir un color diferente y más oscuro, el camel ”.

Efectos especiales

Si hablamos de tendencias de manicura (incluso más allá del verano 2019), está claro que no podemos olvidarnos del nail art. Pero si no tienes mano para ello y no quieres recurrir a un salón de uñas, hay ciertos esmaltes especiales (sí, que también están de moda) por los que puedes apostar. Maribi Arnedo de Bio Sculpture señala que esta temporada triunfarán “con purpurina y también la tendencia romántica de encaje y transparente (brocados y puntillas) ”. Asimismo, desde Twenty Nails Dauri Jerez destaca “una vuelta de la manicura francesa, la combinada y la transparente”, así como la mezcla de glitters y mates. Con información de VOGUE.