Claves para convertirte en una mujer con aspiraciones personales sin importar las adversidades

Ciudad de México.- A veces, la vida se complica demasiado y los tiempos de incertidumbre se convierten en un obstáculo para lidiar con las ocupaciones del día a día, lo cual nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y lo que nos apasiona. Para las mujeres, las responsabilidades diarias pueden ser apabullantes, ya que muchas hacen malabares entre ser mamás, profesionistas, parejas, hijas y cuidadoras hasta de las mascotas del hogar.

Lo único constante es el cambio, pero a veces nos podemos perder y olvidar esa brújula que son las aspiraciones personales que dotan de sentido a nuestras vidas y nos permiten salir victoriosas de cualquier circunstancia, desarrollar nuestro potencial y ser felices.

Clarisa Ponte Betancourt, experta en Recursos Humanos y profesora del curso Liderazgo en entornos de incertidumbre de Crehana, nos recuerda que no solo las aspiraciones profesionales son importantes, sino que debemos dedicar un tiempo para visualizar conscientemente la realidad que te gustaría vivir, lo cual se puede convertir en una fuente de bienestar, motivación y propósito.

Para encontrar esas aspiraciones, Clarisa nos recomienda hacer una evaluación con base en la Rueda de la Vida, la cual comprende 10 áreas que ayudan a tener una vida balanceada y a alcanzar el máximo potencial; estas son: crecimiento personal, salud, espiritual, amor, familia, amigos, recreación/diversión, contribución, finanzas y negocios/ocupación/estudios. Como ves, no todo es trabajo y familia.

Toda mujer debería realizar este ejercicio en algún momento. Al hacerlo, seguramente notarás que existen áreas que has dejado abandonadas o que hace falta trabajarlas aún más. Ponte Betancourt nos propone estas 5 acciones para identificar tus aspiraciones personales:



1. Mira hacia dentro

A veces se nos olvida la relevancia que tiene mirar hacia adentro para identificar cuál es tu potencial y aspiraciones personales. Para definir tus metas personales puedes comenzar respondiendo estas preguntas:

¿Estás haciendo realmente lo que quieres?

¿Qué fortalezas y debilidades posees?

¿Qué has hecho que te haga sentir orgullosa?

¿De qué te arrepientes?

¿Qué actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre?



Clarisa nos recuerda que "después de enfrentar a sus miedos y todos esos monstruos internos, se encuentra un cofre lleno de oro, y ese oro es tu talento, tu valor, tu habilidad, lo mejor de ti", ¡aprende a identificarlo y aprovéchalo!

Saber en qué no quieres invertir tu tiempo o qué actividades no te brindan felicidad es un buen punto de partida para definir tus aspiraciones. Puedes hacer una lista con las actividades que te hicieron sentir incómoda y examinar por qué te sentiste así en esa situación. Al definir lo que NO quieres, puedes encontrar las metas personales que SÍ quieres.

3. Experimenta cosas nuevas

Salir de tu zona de confort también te ayudará a identificar eso que puede volverse tu nueva aspiración personal. Algunas actividades que ayudan son: viajar; tomar cursos en línea de ese tema que siempre te llamó la atención pero nunca te atreviste a tomar; participar en eventos virtuales; o incluso leer o escuchar podcasts. La idea es vivir la mayor cantidad de experiencias para descartar las actividades que no te apasionan e identificar las aspiraciones personales para tu proyecto de vida.

4. Inspírate con las personas que más admiras

Leer y escuchar sobre la vida de las personas que admiras es una excelente forma de identificar tus objetivos personales, pues ellos ya han alcanzado las cosas que quieres conseguir. Estudia sus vidas e identifica cuáles son las aspiraciones personales que los guiaron ¿Por qué cosas tuvieron que pasar para llegar a donde están?, ¿cuáles son sus consejos?, ¿en qué invierten su tiempo libre?, ¿cómo se organizan?

5. Medita y relájate

El proceso de identificar tus metas personales puede llenarte de estrés y miedos ¡Y es normal! Pero no dejes que esto interfiera con el objetivo de toda esta investigación, que es diseñar la vida que quieres y mereces. Si tus niveles de ansiedad son altos, tómate una pausa, relájate y respira. Cuando estés más calmada, tu búsqueda de potencialidades y aspiraciones personales será más efectiva.

No olvides que tus aspiraciones deberán ser claras y alcanzables, para ello, Clarisa te propone lo siguiente:

Revisa en qué área o dimensión de tu vida encaja la visión en la que estás pensando.

Aterriza esta visión en acciones/metas concretas.

Organiza las metas en corto, mediano y largo plazo ¡Y comienza con las acciones a corto plazo!

Define tus objetivos. Cuanto más específico sea un objetivo, más enfocada estarás para alcanzarlo.

Crea un sistema o una estrategia para cumplir con estos objetivos.

Por último, ¡mantenlo interesante para ti!

Las aspiraciones personales son únicas para cada persona. Disfrutar del proceso es lo que causará el mayor impacto en tus acciones diarias y en tu vida. Además, identificar tus aspiraciones personales te ayudará a mantenerte enfocada y centrada para alcanzar tus metas, te permite desarrollar sistemas para conseguirlas, mejoran tu autoestima y motivación y ayudan a darle sentido a tu vida.

Por último, la actitud es la que te ayudará a encontrar la manera de cumplir tus objetivos. A veces pareciera que el mundo se viene encima y cumplir esta visión requiere de una gran inversión de tiempo y energía. Clarisa nos recomienda trabajar estas cualidades para alcanzar tus aspiraciones:

Carácter: una buena actitud te mantiene optimista y enfocada en la solución.

Disciplina: es la clave para hacer pequeños sacrificios en el presente para alcanzar la visión que tienes sobre tu futuro.

Pasión: trabajar con emoción y compromiso mantiene tu motivación arriba.

Resiliencia: debes aprender a adaptarte y ajustar el plan para evitar frustrarte.

Es importante que reconozcas que, con el tiempo, todos cambiamos y es posible que tus aspiraciones personales lo hagan también. Así que vale la pena que las revises frecuentemente para confirmar si siguen despertando tu motivación. Cada persona tiene diferentes metas y objetivos personales, pero todos tenemos el poder, las ganas y la determinación para ir tras ellas.

En Crehana puedes encontrar cursos de todo tipo que pueden ayudarte a motivarte a continuar transformando tu vida de manera positiva y continuar tu crecimiento.



*Fuente: Crehana