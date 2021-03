Cineteca sigue recibiendo apoyo de Cultura para cubrir salarios

La Cineteca Nacional seguirá contando con un mayor apoyo de la Secretaría de Cultura para cubrir el costo de salarios hasta llegar a un punto de equilibrio en sus ingresos que podría verse cuando las salas de cine permitan un aforo del 50%.

Según detalló el director del recinto, Alejandro Pelayo Rangel, a EL UNIVERSAL, sería cuando tengan más de 500 mil personas por año que "ya no vamos a requerir del apoyo de Cultura porque encontramos nuestro equilibrio".

"El último año bueno para nosotros fue 2019, tuvimos 1 millón 300 mil asistentes, que significa el 70% del ingreso a la Cineteca. Operábamos con un 70% de recursos propios y un 30% de fiscales entonces en año de pandemia se invirtió", detalló Pelayo en entrevista.

"Bajamos hasta la cuarta parte, en 2020 tuvimos menos de 400 mil asistentes y eso porque enero y febrero fueron muy buenos antes de que tuviéramos que cerrar pero a partir de que se cerró se cayó esto", recordó.

Según el director, en enero y febrero del año pasado la taquilla se movió de forma positiva así como en los primeros 15 días de marzo; a partir de la segunda quincena de ese mes, incluso días antes del primer cierre de cines por la pandemia del Covid-19, la asistencia se había caído un 25.

"En ese año nos apoyó Cultura, nosotros no despedimos al personal, se le siguió pagando y lo que hicimos fue ajustes en el tipo de contratación porque había mucho personal de honorarios que siempre es el más perjudicado cuando viene un cierre.

Teníamos como 17 plazas vacantes y las cubrimos con ese personal de honorarios y ahorita ya tenemos 50% de personal de plaza y 50% de honorarios que ya empezó a trabajar", dijo.

"Este lunes volvieron todos los de salas porque no podíamos contratar a los de honorarios porque estaban cerradas las salas y no puedes justificar una contratación si no está el objeto de contratación".

Con la reapertura de salas de cines este lunes con un aforo del 20%, regresaron por completo las actividades a la Cineteca Nacional que ya en las semana anteriores había arrancado con funciones al aire libre.

Al cierre del lunes, se registró una asistencia de 378 personas en un horario que empezó a las 14:30 horas con la primera función y que por norma contempla que la última función comience en todos los cines a las 20:00 horas.

"Seguimos teniendo apoyo de Cultura para ir cubriendo el costo de salarios hasta que esto llegue a un punto de equilibrio que yo creo que estará en el momento en que lleguemos al 50% de la asistencia de antes, más de 500 mil personas por año".