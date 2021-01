Cinco experiencias y recorridos virtuales para no salir de casa

Descifra acertijos en un cuarto de escape virtual; viaja a París sin salir de casa o a Praga, a la época de la peste; conoce la historia de uno de los museos más importantes de Ámsterdam; deja que tus niños aprendan fotografía o teatro; y cocina con un famoso chef.

Hay sin fin de actividades por hacer en tiempos de encierro. Disfruta de un rato agradable experimentando con las bondades de la tecnología y sigue aprendiendo con ayuda de tus dispositivos móviles, no te arrepentirás.

Anímate a probar estas experiencias y recorridos virtuales...

1. Misión en un cuarto de escape virtual

Los cuartos de escape o escape rooms llegaron a México, y Enigma Rooms tiene algunos de los mejores. Este nuevo concepto de diversión se vive en escenarios dentro de cuartos temáticos (puede ser una nave espacial, un antiguo templo, un museo, un orfanato) donde es necesario resolver, en equipo, acertijos y pistas para poder escapar de un asesino serial o resolver una importante misión, por ejemplo. Las experiencias a elegir son muchas: desde aventuras para niños hasta situaciones terroríficas. También puedes elegir niveles de dificultad.

Ante la pandemia, por el momento hay que quedarse en casa, pero eso no significa que no puedas entrar a un cuarto de escape de manera virtual; así que ahora, puedes jugar "Misión Guacamole", una experiencia que agudiza tus sentidos, pues tendrás que resolver pruebas, acertijos y desactivar artefactos explosivos; así que no pierdas la paciencia y asegúrate de no escuchar un fuerte "boom" al final. Esta actividad sacará al investigador o la investigadora que llevas dentro.

Desde un principio tendrás que poner a prueba la lógica y ser un buen observador. Sé parte de la comisión contra la delincuencia organizada de Enigma Rooms y evita que una organización mafiosa haga desaparecer este delicioso platillo mexicano.

Es muy fácil acceder a este cuarto de escape virtual, pues solo necesitas una computadora o tableta y conexión a internet.

Anímate a jugar.

2. Inspark Tours

Inspark es un parque de realidad virtual en México, el cual cambió la oferta de entretenimiento de la ciudad, pues incluía experiencias como el mapping, arte digital, instalaciones tecnologías con luces robóticas y sonido envolvente.

Ellos también tuvieron que reinventarse y, ahora, ofrecen experiencias ‘turísticas’ inmersivas para no salir de casa en las que la tecnología y el entretenimiento dan como resultado Inspark Tours, una nueva forma de viajar.

Mediante una visita virtual, ahora puedes conocer París. Incluye un kit que llega a la puerta de tu casa antes de empezar tu experiencia: un visor de realidad virtual y un paquete gastronómico con auténtica comida francesa.

Este recorrido interactivo lo conduce un guía de turistas certificado al que podrás hacerle preguntas en vivo. El guía te llevará a recorrer las calles de París, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Palacio de Versalles. Tendrás la oportunidad de ver las obras más importantes del Museo de Louvre, entrar a la Catedral de Notre Dame -donde te explicarán su importancia arquitectónica, sobre todo de la fachada- para luego visitar la Ópera Garnier y muchos otros lugares de París. Todo esto acompañado de música francesa y una buena cena. Un buen plan de fin de semana.

Costo: 820 pesos. Incluye visor, cena y recorrido.

Horarios: sábado de 18:30 a 21:00

inspark.com.mx/tours

3. Rijksmuseum desde casa

Conoce el Museo Nacional de Ámsterdam (Rijksmuseum) desde tu dispositivo móvil o computadora. Visita uno de los museos más importantes de Ámsterdam sin salir de tu hogar. Este museo se encuentra en la Plaza de los Museos (donde se concentran tres de los museos más importantes de Países Bajos), cerca de la plaza de Leidseplein.

El Museo Nacional de Ámsterdam (Rijksmuseum) tiene la mayor colección de arte del siglo de oro holandés (siglo XV). Dentro de él podrás crear tu propio recorrido y ver las salas que más te interesen. Incluso podrás hacer el mismo tour que hayan diseñado otros visitantes. Admira las obras de arte más icónicas desde cerca, acompañadas de una narración en inglés donde te explican la escena de la pintura y algunos datos curiosos.

También tienes la opción de hacer el recorrido en video con una duración de 21 minutos, conducido por guías certificados que te explicarán algunos detalles de las pinturas. Esta visita es como las que se hacían de manera presencial en grupos, antes de la Covid-19. Además de la explicación, de repente, el guía puede bromear con los visitantes y hacer más amena la actividad.

Te recomendamos ver la serie que desentraña todos los misterios y secretos del museo. Son ocho capítulos que tratan temas como el significado del lugar, su historia y de la magia de la fotografía a través de las exposiciones de foto del archivo del museo. Sabrás detalles curiosos de las brujas: la curadora Ilona van Tuinen cuenta la historia de esta figura plasmada en algunas obras de arte, entre la belleza y el misterio. Hay capítulos que pueden durar hasta tres horas y todos están en inglés.

El museo también cuenta con cursos gratuitos de fotografía y dibujo y otras actividades como: Experimenta la Ronda Nocturna, para admirar las obras de Rembrandt en movimiento.

Entra al sitio del Rijksmuseum: rijksmuseum.nl/en

4. Talleres para niños en el Chopo

La fotografía es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la observación y muestra la visión de quien la toma. Esta actividad es perfecta para los niños porque los ayuda a ser más creativos, a ejercitar su imaginación, a ser más observadores con lo que los rodea y a asociarse con su entorno de una manera distinta. Es por ello que el Museo Universitario del Chopo, con sede en CDMX, imparte un taller virtual de fotografía para niños en el que aprenderán la técnica e historia de esta disciplina y a descubrir su propia mirada. Crearán su propia cámara estenopeica o, como ellos le llaman, su "caja fantástica". Pueden participar niños entre 8 y 13 años. Se impartirá los viernes de 17:00 a 18:15 horas.

También hay teatro. El teatro ayuda a desarrollar la expresión corporal y verbal de los pequeños, además contribuye a mejorar la memoria y a ser más ágil mentalmente. Es una actividad muy divertida que les permite jugar y aprender al mismo tiempo; según los psicólogos, mejora la autoestima y es buena para aprender a gestionar emociones y trabajar en equipo.

El Museo Universitario del Chopo también tiene un taller donde los chicos pueden desarrollar sus habilidades histriónicas, aprenden a improvisar y estimular su imaginación. La edad para tomar este taller es de 6 a 13 años (se recomienda que usen ropa cómoda), en un horario de 13:00 a 14:15 horas.

Las inscripciones son del 11 de enero al 19 de febrero y tienen cupo limitado. Las sesiones se llevarán a cabo por plataformas de conferencias online y se recomienda usar laptop o computadora de escritorio.

5. Sigue a un médico de la peste por Praga

La plataforma de renta de propiedades Airbnb, también ofrece, ya desde hace algún tiempo, experiencias virtuales, como una alternativa de ingresos para los dueños de estos alojamientos en tiempos de pandemia.

Imagina cómo hubiera sido recorrer las calles de Praga durante la peste negra (siglos XVII y XVIII). Ahora es posible por medio de un recorrido virtual con el médico Alexander Schamsky (un actor que le da vida a este personaje) quien buscó erradicar esta enfermedad.

Schamsky te lleva a recorrer las calles de Praga: verás el Puente de Carlos (el puente más viejo de Praga), la Plaza de la Ciudad Vieja y entrarás al Barrio Judío. También pasarás por el antiguo hospital St. Francis y, al final, por el convento de St. Agnes.

Conoce cómo era el equipo médico de antes y las oscuras calles de la ciudad. Todo a través de sonidos e imágenes que te remontan a esa época oscura.

Tiene un costo de 377 pesos por persona

Sigue a un médico de la peste por Praga: airbnb.mx/experiences

En Airbnb también puedes disfrutar de experiencias gastronómicas y cocinar con chefs reconocidos; pasar un día entero con un parisino; aprender a bailar tango, ballet o salsa; tomar clases de dibujo o masters class de coctelería y vinos; encontrarte con un monje japonés, quien te dará consejos y te enseñará a meditar. Algunas de estas actividades son virtuales y otras son presenciales (estas últimas están sujetas al comportamiento de la pandemia).