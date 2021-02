Chava Flores y Cuco Sánchez, los compositores a los que no se les hizo justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Descendientes de Chava Flores, Cuco Sánchez, Ema Elena Valdelamar, Álvaro Carrillo, Francisco Gabilondo Soler y José Alfredo Jiménez cuentan la ardua labor para mantener vivo el legado de sus padres.

Chava Flores, Cuco Sánchez, Ema Elena Valdermar, Álvaro Carrillo y Francisco Gabilondo Soler son algunos de los compositores más importantes que ha tenido nuestro país y que, aunque ya han muerto, su obra se mantiene viva gracias a la tecnología que las hace accesibles.

No solo es, las composiciones buscan sobrevivir al mundo actual con adaptaciones de las mismas, así como libros de la vida y obra de los autores, programas especiales, exposiciones, homenajes y memorabilia, actividades que han promovido los descendientes de estos honorables compositores.

Aunque se cree que la mayoría de los artistas dejaron en un legado fácil recorrido, algunos no tuvieron esa suerte. Hay casos en los que el pago por el uso de su música tras la muerte del compositor es simbólico, pero eso no ha impedido que, hasta ahora, esa música sea apreciada por las nuevas generaciones.

Chava Flores, Cuco Sánchez, Ema Elena Valdermar, Álvaro Carrillo y Francisco Gabilondo Soler son algunos de los compositores más importantes que ha tenido nuestro país y que, aunque ya han muerto, su obra se mantiene viva gracias a la tecnología que las hace accesibles.

María Eugenia Sánchez tenia 42 años cuando comenzó a hacerse cargo de la obra de su padre, Chava Flores, quien falleció el 5 de agosto de 1987. El autor de canciones como "El Gato Viudo", "Sábado, Distrito Federal" y "La Interesada" tuvo ocho hijos, seis mujeres en su primer matrimonio y dos hombres en el segundo.

Además del importante repertorio musical que les dejó Chava Flores, comprendido en 196 canciones registradas, Chava legó su poesía y algunos artículos que su hija se ha dado a la tarea de reunir y publicar, así como una editora llamada Ageleste (Por las iniciales de todos sus hijos), la cual, les dijo, iba a ser su principal legado.

María Eugenia Sánchez tenia 42 años cuando comenzó a hacerse cargo de la obra de su padre, Chava Flores, quien falleció el 5 de agosto de 1987.

"Nos dijo que era una herencia para nosotros porque digamos que monetariamente no nos dejo más que un pequeño recuerdo, porque éramos muchos hijos. Siempre estuvimos presentes en su vida y yo tomé la responsabilidad de seguir manejando la compañía, y lo que se me ocurrió fue primero publicar un disco, porque los discos que él dejó estaban e LP". Declaró la heredera.

En estos años, Mary ha regrabado alrededor de 12 álbumes de su padre y publicado tres libros con su obra, sin embargo, reconoce que el camino no ha sido fácil, ha contado con el apoyo de amigos de su padre y de personajes como Pavél Granados, director de la Fonoteca Nacional.

"A lo mejor muchas cosas se tirarán, pero antes de que pase eso doné y seguiré dando muchas cosas a la Fonoteca. Uno de mis sueños era tener un museo como José Alfredo".

María Eugenia trabaja en el Catálogo de Oro de la SACM

Entre esta y la otra labor, es difícil hacerse cargo de todo, y por ello no ha podido hacer un canal de YouTube de Chava Flores. Asegura que si no fuera hija de Chava, sería su fanática, y que su mayor preocupación es que los descendientes del cantautor no quieran hacerse cargo de la obra cuando ella ya no pueda.