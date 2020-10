Chanel lanza su nueva línea de maquillaje para hombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la premisa de que la belleza no es cuestión de género sino una cuestión de estilo de vida, Chanel lanzó una colección de cosméticos masculinos que se reinventa con nuevos productos.

Ya en 2018, la firma francesa rompió el molde lanzando su primera línea de maquillaje masculino llamado Boy de Chanel, un ingenioso nombre que hace referencia al grande amor de Gabrielle “Coco” Chanel , el jugador de polo británico Boy Capel.

Aunado a ello, la palabra “niño” en inglés (Boy) además comunica su filosofía con el acrónimo formado por Be (Sé), Only (Solo), You (Tú).

Originalmente, la colección de maquillaje contaba con tres productos clave con fórmulas imperceptibles y un acabado súper natural pensado para usarlos en el día a día; una base de maquillaje, un bálsamo para labios y un lápiz para cejas o barba.

Gracias al éxito de estos productos piloto se suman ahora cuatro nuevas propuestas.

Los nuevos integrantes de la línea son un producto de cuidado de la piel, el Fortifying Mostruizing Gel (con propiedades antioxidantes por su molécula de café) y tres nuevas propuestas de maquillaje masculino; un corrector, un delineador de ojos 3 en 1 y dos tonos de esmalte Le Vernis (negro y natural).