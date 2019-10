Cempasúchil: recorrido por sus campos de cultivo cerca de la CDMX

MÉXICO.- El cempasúchil es originario de México y de América central. En el país, los principales productores de la “flor de muerto” son Oaxaca, Morelos, zona rural de la CDMX, San Luis Potosí, Coahuila y Puebla. Este último estado lleva la delantera, donde Cholula y, sobre todo Atlixco, concentran la mayor cosecha.

En náhuatl

Se dice que cempohualxochitl significa “flor de 20 pétalos”. En realidad, el cempasúchil tiene muchos pétalos más.

En números -30 variedades de cempasúchil existen en México, pero hay 6 que son las que más se comercializan. La naranja y la amarilla son las más tradicionales. -11 mil 500 toneladas se producen aproximadamente al año en todo el país.

Una leyenda de tantas Xóchitl y Huitzilin convivieron desde niños y cuando crecieron se dieron cuenta de que estaban enamorados. Eran felices hasta que a Huitzilin lo mandan a la guerra. Días después, a la pobre Xóchitl le llega la noticia de que su amado ha muerto. Llena de dolor subió a la montaña, a ver a Tonatiuh, el dios Sol, para suplicarle que la llevara con su compañero. La deidad, conmovida, lanzó sus rayos sobre ella y la transformó en una or, tan brillante como él. Pasó el tiempo y, sobre ella se posó un colibrí. En ese instante la or se abrió mostrando sus 20 pétalos. El colibrí, dice la leyenda, es ni más ni menos que Huitzilin. Y así, mientras existan los colibríes y las ores de 20 pétalos, aquellos enamorados siempre estarán juntos.

Qué simboliza Para los mexicas, era una or ceremonial. Coyolxauhqui, la diosa de la luna era representada con un tocado de ores de cempasúchil, como símbolo de la muerte. En la tradición de Día de Muertos el aroma y el color brillante de la or sirven de guía a las almas de nuestros difuntos para que encuentren el camino de vuelta a casa.

Tómate la foto en los campos de cultivo de cempasúchil La agencia México Nómada organiza tours guiados a Puebla para que conozcas los campos de cultivo de la or de cempasúchil. El primero es una pequeñísima parcela, con una vista espléndida hacia el Santuario de Nuestro Señora de los Remedios, el templo católico que fue construido sobre la Gran Pirámide de Cholula. Además de tomarte algunas seles te enseñan a cortar correctamente la or y algunas otras curiosidades sobre su cultivo. El segundo campo que se visita se encuentra en el Pueblo Mágico de Atlixco, donde también cultivan gladiolas y ores de terciopelo. Aquí podrás apreciar un campo tapizado de ores en color naranja y también te explicarán las características del cempasúchil.

Qué más ver en el tour El tour de la or de cempasúchil en Puebla incluye la visita a algunos atractivos de Cholula, como el santuario y parte de su zona arqueológica; una rápida parada en Chipilo, donde se asentó una comunidad italiana, para conocer su producción de quesos orgánicos; un paseo por el Pueblo Mágico de Atlixco y su Jardín Mágico, con guras gigantes elaboradas con or de cempasúchil. Datos del paseo. Duración: día completo (de 6 a 23 horas partiendo de la CDMX). Precio: 650 pesos por persona. No incluye comidas. Cuándo es: domingo 27 de octubre. Tel. 5942 8468. mexiconomada.com