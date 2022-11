Celebran 100 años de la metformina, tratamiento eficaz contra la prediabetes y la diabetes

Ciudad de México.- La diabetes es una condición que persiste en la población y que sigue en aumento en su prevalencia en distintos grupos de edad, lo cual es preocupante, ya que se estima que para el 2045 alrededor de 63 millones de personas vivan con dicha enfermedad.

Ante esta situación, representantes de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. destacaron durante el evento organizado por Merck, “La prediabetes es reversible, actúa ahora”, que la educación a la población es fundamental para prevenir y evitar complicaciones graves derivadas de un manejo inadecuado y, en caso de vivir con ella, tener una buena calidad de vida.

Nuestro compromiso como Asociación Civil es crear conciencia sobre esta condición en la población con la finalidad de que puedan detectarla a tiempo y tener un tratamiento oportuno que les permita mejorar su calidad de vida, e incluso, nuestro objetivo va más allá y pretendemos lograr que los mexicanos conozcan que la fase de Prediabetes existe y que se puede revertir”

Dijo la Lic. Gisela Ayala, Directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

Principales problemas

En su oportunidad, el Dr. Josafat Camacho, Presidente Médico de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. resaltó que la diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública debido a la correlación que existe entre esta condición y los altos índices de sobrepeso y obesidad que hay en nuestro país.

“Condiciones como la prediabetes y la Diabetes tipo 2 incrementan constantemente debido a que factores de riesgo como la obesidad y el sobrepeso siguen al alza, es por ello que nuestra labor de educación en la población es muy importante pues un cambio de hábitos en el estilo de vida de las personas puede hacer una gran diferencia”, expusó el Dr. Camacho Arellano.

En la conferencia de prensa con motivo del Día Mundial del la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el doctor Rafael Violante, especialista en endocrinología destacó que en México al menos 8.6 millones de personas viven con algún tipo de diabetes; y explicó la diferencia entre condiciones como la prediabetes y la Diabetes tipo 2, siendo la primera reversible con hábitos saludables y un tratamiento farmacológico adecuado.

“Tanto la prediabetes como la diabetes tipo 2 se consideran como condiciones crónico degenerativas que se presentan cuando el páncreas ya no produce suficiente insulina o cuando nuestro organismo no la utiliza de manera eficaz, sin embargo, la gran diferencia es que la prediabetes se puede revertir, pues los niveles de azúcar en la sangre están ligeramente por encima del rango normal y resulta más sencillo regresar a los niveles óptimos con un tratamiento adecuado. También es importante que el diagnóstico sea oportuno para actuar de manera inmediata y evitar la diabetes, no basta prescribir cambios en el estilo de vida, hay fármacos que ayudan de manera eficaz y a un costo accesible a los pacientes a recuperar los niveles óptimos de glucosa en sangre”, explicó el Dr. Violante Ortíz.

Reducción de consumo

Algunas recomendaciones para reducir el consumo de azúcar, mejorar nuestra alimentación y con ello evitar o controlar estas condiciones metabólicas.

“Un plan de alimentación saludable para los pacientes con diabetes o prediabetes es fundamental para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es importante que equilibremos nuestro plato agregando en nuestras comidas al menos un 50% de vegetales, 25% de grasas o cereales, otro 25% de proteína y acompañarlo siempre de agua natural. También es crucial limitar el consumo de azúcar, sal, alimentos procesados, bebidas alcohólicas y grasas de origen animal. En el caso de los endulzantes, es mejor optar por edulcorantes sin calorías, que son seguros ya que su función es solo aportar el sabor dulce a los alimentos y bebidas, sin agregar calorías ni metabolizarse como el azúcar”, detalló la nutrióloga.

Otro pilar crucial para el control de estas condiciones es el ejercicio, al respecto, Elizabeth Reyes, licenciada en nutrición, máster en actividad física y educadora en diabetes, recomendó que lo ideal es realizar 30 minutos de ejercicio al día o en caso de tener poco tiempo, se active el cuerpo mínimo 10 minutos 2 ó 3 veces al día.