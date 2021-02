Carlos de Inglaterra visita a su padre en el hospital, Felipe de Edimburgo

LONDRES, Inglaterra.- El martes por la noche Felipe de Edimburgo ingresaba en el hospital King Edward VII, ubicado en Londres, como medida de prevención al encontrarse mal.

Tras esas primeras jornadas en las que todos han estado muy pendientes de su evolución, el marido de la reina Isabel, que tiene 99 años (en junio cumplirá los 100) ha recibido la visita de su primogénito, Carlos de Inglaterra.

El heredero al trono británico se ha desplazado hasta el centro sanitario la tarde de este sábado para hacer compañía a su padre, que se espera que siga en observación en el centro sanitario durante la próxima semana.

El príncipe de Gales, con traje gris y mascarilla, ha accedido al hospital por la parte trasera del edificio para reunirse en el interior con Felipe de Edimburgo, con el que ha estado aproximadamente media hora según recoge HELLO!.

A pesar de que la Familia Real británica no ha detallado los motivos exactos de la dolencia que padece el marido de la Reina (llevan 73 años casados), todo parece indicar que sus problemas de salud no están relacionados con el COVID-19.

El heredero al trono británico se ha desplazado hasta el centro sanitario la tarde de este sábado para hacer compañía a su padre, que se espera que siga en observación en el centro sanitario durante la próxima semana.

De hecho, a comienzos de año tanto él como la soberana fueron vacunados contra el coronavirus y poco después también recibieron la vacuna el príncipe Carlos (quien se contagió al inicio de la pandemia) y Camilla de Cornualles.

Hace escasas horas una fuente oficial aseguraba que el "el médico está actuando con precaución" y que el duque de Edimburgo, que se retiró de la vida pública e 2017, está "de buen humor". Al hospital no llegó por una emergencia sino que se desplazó desde el castillo de Windsor (pasa la pandemia allí y no en Buckingham Palace) a este centro en un coche particular y sin ir acompañado de ningún miembro de la familia.

De hecho, la Reina ha mantenido intacta su agenda durante este ingreso y el viernes acudía a su primer acto oficial del año: una ceremonia en la que nombró al vicealmirante Sir Tony Johnstone-Burt, uno de sus ayudantes reales más importantes, Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana.

El heredero al trono británico se ha desplazado hasta el centro sanitario la tarde de este sábado para hacer compañía a su padre, que se espera que siga en observación en el centro sanitario durante la próxima semana.

Una semana de contrastes

El ingreso del duque de Edimburgo llega en una semana llena de noticias para los Windsor. Por un lado Eugenia de York ha posado por primera vez junto a su recién nacido y ha revelado cómo se llama el niño, el primero de su matrimonio con Jack Brooksbank: August Philip Hawke.

Con el segundo nombre del bebé, la hija de Andrés de Inglaterra ha rendido homenaje a su abuelo, quien aún no ha podido conocer al pequeño de la casa, el noveno bisnieto de la soberana y el duque de Edimburgo.

En el otro lado de la balanza se encuentra la decisión de los duques de Sussex de no retomar su condición de miembros senior de la realeza británica. Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido que el Megxit es definitivo y seguirán con su vida en Estados Unidos, donde se espera que nazca su segundo hijo a lo largo de los próximos meses. Así, Isabel II les ha quitado sus patrocinios reales y a él también los títulos militares.