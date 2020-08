Carisma de Kate Middleton podría arrebatar corona a príncipe Carlos

INGLATERRA.- Aunque el príncipe Carlos es el siguiente en la línea de sucesión al trono británico, recientemente surgió una nueva señal de que probablemente nunca llegará al trono, pues el trabajo que hacen en conjunto los duques de Cambridge tiene un mejor impacto para la Casa real por su popularidad entre los ciudadanos.

La experta en realeza Katie Nicholl dijo en el documental "Kate: The Making of a Modern Queen of True Royality" que el palacio está siendo inteligente al usar la popularidad y el carisma de Kate Middleton a su favor:

“Estamos viendo a una reina en espera, estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales en un perfil más público que nunca”.

Según la experta, la duquesa de Cambridge está recibiendo más patrocinios tanto de la reina Isabel II, como de su esposo, el duque de Edimburgo, porque la están preparando para su nuevo rol. “Todo esto está muy planeado. Hay una parte muy importante de la máquina del palacio que la lleva desde las sombras de Anmer a la vanguardia, al centro de atención, porque son muy inteligentes”, detalló la experta.

“Se dan cuenta del poder y del potencial de Kate y William como un dúo joven, glamoroso y dinámico que en realidad tiene la capacidad de remodelar y proyectar la monarquía hacia el futuro”, añadió.

A finales de 2019, los rumores sobre una posible abdicación de la reina tomaron fuerza cuando disminuyó notablemente sus compromisos para dar presencia a su heredero, Carlos, sin embargo, hoy el panorama pinta distinto.