Canciones que rinden homenaje a los tamales

Ciudad de México.- Con un contexto histórico que abarca desde hace más de 500 años, los tamáles son un platillo emblemático de la cocina mexicana, por misma razón algunos artistas han elaborado canciones en honor a los tamales.

Es el ejemplo de La Banda Costado, en su canción ''Los tamales'' donde cantan: ''Hay tamales de dulce, rojos, verdes, oaxaqueños'', en un video que actualmente tiene más de 200 mil reproducciones en la plataforma de Youtube.

Por otro lado, el rapero Nooshi en su tema ''Tamales, tamales'' relata cómo los salvadoreños recurren a los tamales cuando se les hace tarde y no les da tiempo de desayunar en casa, se comen una Guajolota acompañada de atole, champurrado, café o chocolate, pues dice que no hay mejor placer para comenzar el día.

Esta delicia mexicana proviene del vocablo "tamalli", que significa "envuelto" en náhuatl y consisten en masa de harina de maíz rellena de carne, pollo, chile u otros ingredientes, envuelta en hojas de mazorca de maíz o plátano y cocida al vapor.

La cultura mexicana ha acuñado con tanta importancia que aparecen en cualquier situación, y así lo presumen Los Tigres del Norte en su corrido ''El tamal'' donde detalla que una persona puede matar o morir por un tamal.



No hago tratos con mañosos y entrégame el tamal

No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal

Antes de que continuara, un balazo le dio Juan

Los agentes dispararon, pero no con puntería

A Juan no lo detuvieron, se les escapó ese día

El comandante está muerto, por un tamal que quería"