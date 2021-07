COVID: ¿Debes vacunarte si presentas síntomas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Se lee como un panorama triste y decepcionante, pero es cada vez más común escuchar "me tocaba vacunarme y me dio covid", por lo que la mayoría de la población se cuestiona sobre si debería aplicarse el medicamento contra coronavirus en caso de representar síntomas.

La realidad es que no se debe bajar la guardia antes de recibir la vacuna (tampoco después por el surgimiento de las variantes) y sobre todo, ser muy cauteloso al estar en las vísperas de jornada de vacunación para que se pueda asistir sin problema alguno.

Expertos opinan si debes vacunarte con síntomas de Covid

Las recomendaciones de las principales instancias de salud que guían actualmente las directrices en la pandemia como los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, plantean que si ya te dio COVID-19 en algún momento es seguro y sumamente importante vacunarte pero, si hay sospecha o confirmación de que te has infectado y el virus está activo en tu cuerpo, la inoculación tendrá que esperar.

Y la respuesta pareciera obvia pero no, ya que con algunas vacunas puede haber vacunación si hay infección actual con síntomas leves como podría suceder en la influenza (por mencionar un ejemplo).

Pero resulta que el corona no es un virus inofensivo y entonces, debemos tenerle respeto porque aún la ciencia está tratando de descifrar cómo actúa y reacciona en el cuerpo bajo distintas condiciones.

Entonces la respuesta clara de los CDC a dicha pregunta, en sus guías es NO. “Si estás con la enfermedad actualmente con síntomas evidentes deberás esperar hasta que te hayas recuperado y hayas cumplido los criterios para finalizar el aislamiento; aquellos que sean asintomáticos deberán también cumplir con los criterios antes de ser vacunados. Esta recomendación también aplica para aquellas personas que adquieren la COVID-19 antes de su segunda dosis de la vacuna”.

¿Cuáles son los criterios si tuviste covid y te deseas vacunar?

Si presentas síntomas

10 días después de que los síntomas aparecieron por primera vez

24 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos para disminuirla.

Otros síntomas de COVID están mejorando (aunque algunos como la pérdida del gusto y el olfato persistan hasta meses después de la infección).

*Lo anterior no aplica si presentaste COVID grave. En este caso, tendrás que esperar más de 10 días o más allá de los 20 después en que iniciaron los síntomas. También si quedaste de alguna forma muy inmunocomprometido, se te sugiere si te hagas de nuevo la prueba para poder entrar en contacto otra vez con la demás gente.

Personas asintomáticos

Si continúas sin síntomas, puedes volver a entrar en contacto con gente después de 10 días en que resultaste positivo a la prueba.

En ambas situaciones, no será necesario que te hagas una nueva prueba, pero si tu médico lo recomienda por seguridad, en ese caso sí. Y mientras estés en el periodo de aislamiento y no te hayas recuperado del todo, deberás tomar todas las medidas para prevenir la transmisión que ya conoces.

¿Por qué esperar para vacunarse?

Primeramente, los expertos indican que al estar contagiado, obviamente te conviertes en un foco de infección. Si asistes a un centro de vacunación y como aquí en México, donde asiste demasiada gente en una misma jornada, entonces te convertirías en un riesgo para todos los demás, incluyendo el personal de salud.

Por otro lado, hasta ahora no se ha reportado que pueda ocurrir algún daño en el organismo o se pueda alterar la efectividad de la vacuna pero Paul Offit, MD, director del Vaccine Education Center at Children´s Hospital de Filadelfia expuso para la plataforma Verywell Health, que otra razón es el hecho de que sería bastante difícil distinguir entre los posibles efectos adversos asociados a los síntomas post-vacunación y los causados por el virus en sí.

Otra creencia popular es que la vacuna podría ayudar a que el cuerpo genere una mejor respuesta inmune ante el virus para combatir la infección actual, pero esto no está probado aún y lo que sí sabemos es que durante la enfermedad, el cuerpo está luchando fuertemente contra el microorganismo patógeno, por consiguiente en la recuperación, esto deja al cuerpo débil y cansado, con lo cual si te vacunas en ese momento sería como mandarlo a una doble batalla teniendo solamente un ejército.

O sea que no es lo más inteligente que podrías hacer. Esto explica también porque si te vacunas estando infectado en vez de que te vaya muy bien, sí podrías estar más vulnerable a desarrollar síntomas de mayor severidad. En pocas palabras, en vez de ayudarte, podrías más bien agravarte.

¿Cuánto tiempo esperar antes de vacunarte?

Si ya te dio COVID-19, aún la ciencia no tiene bien definido cuánto durará tu inmunidad y por lo tanto, en qué periodo podrías reinfectarte (es poco frecuente pero ahora cada vez más posible con las nuevas variantes como la Delta).

En algún momento, los CDC plantearon que al menos 90 días, o sea 3 meses después de una infección, las personas aún mostraban protección o inmunidad natural contra la enfermedad, por lo tanto, mucho se habla de que ese tiempo podría ser el indicado para sacar de nuevo la cita para ir a vacunarte.

Y además, los CDC informan que si cuando estuviste en enfermo y recibiste anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente como parte del tratamiento, deberás esperar 90 días para vacunarte contra el COVID-19.

También si cursaste con síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-A) sugieren postergar la vacunación hasta que te hayas recuperado o bien, 90 días después de la fecha en que tus médicos hicieron el diagnóstico MIS-A. Como esto es del rubro médico, todo esto último lo tienes que consultar con tu doctor.