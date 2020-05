COVID-19: Pospone su boda el 97% de las parejas afectadas

Que el clima acompañe, que ningún invitado falle, que el banquete sea delicioso, que los músicos prendan el ambiente… Hace unos meses ninguna pareja se habría imaginado deseando que una pandemia no se atravesara en sus preparativos de boda. Tampoco habrían sospechado que pasarían un día tan especial resguardados en casa.

Del medio millón de matrimonios que anualmente se registran en México, unos 98 mil (19.6%) se habrían celebrado entre mediados de marzo y mayo, de mantenerse la tendencia de años anteriores. La contingencia sanitaria por el COVID-19 y la suspensión de actividades no esenciales obligaron a pausar las bodas tal como las conocemos.

Aunque el escenario previsto para el próximo mes todavía es incierto y dependerá en gran parte de cómo evolucione la pandemia en cada estado, al total de bodas afectadas por el coronavirus podrían sumarse una gran parte de las alrededor de 35 mil previstas para junio.

El amor espera y no se cancela

Aunque el número de bodas potencialmente impactadas es alto, la proyección es que la mayoría de ellas se pospongan. Esta previsión surge de los resultados de una encuesta que Bodas.com.mx aplicó en la última semana de abril a cerca de un millar de parejas mexicanas que tenían previsto casarse entre marzo y agosto.

El sondeo revela que el 96.8% pospone, frente al 3.2% que cancela, un dato que llena de esperanza al sector, que da trabajo a decenas de miles de empresas y profesionales en todo el país. ¿Y para cuándo? De las parejas que moverán su fecha de boda, ocho de cada 10 (77%) reprograman en 2020.

Las parejas mexicanas siguen un comportamiento similar al de las de España, Italia, Francia o Brasil, países en los que la tasa de bodas reprogramadas se sitúa entre el 94% y el 98%, según encuestas realizadas por portales de The Knot Worldwide, grupo que lidera el mercado internacional de las bodas y del cual forma parte Bodas.com.mx.

Debido a que las bodas se están aplazando seis meses en promedio, se espera que cerca de la mitad de los enlaces directamente afectados se trasladen al otoño, estación que ya atrae a muchas parejas. En circunstancias habituales, los meses entre septiembre y diciembre concentran un tercio de las bodas en el país (33.4%), por lo que los profesionales están ampliando su agenda de eventos.

"Sí, acepto" casarme en viernes

Para absorber la mayor cantidad posible de las celebraciones aplazadas por el COVID-19, además de cambiar de estación, una de cada cinco parejas (17%) cambiará de día de la semana. El viernes será el “nuevo sábado” para una gran mayoría.

Sean el día que sean, las bodas post-coronavirus serán las fiestas del reencuentro y eso lo saben los novios. Entre las oportunidades de casarse en viernes, destacan poder tener todo el fin de semana para descansar o continuar la fiesta para tener un wedding weekend.

Los profesionales del sector juegan un papel muy importante. Su flexibilidad y empatía están siendo decisivos para gestionar los cambios de planes y llegar a acuerdos satisfactorios con las parejas. Nina Pérez, CEO de Bodas.com.mx lo valora: “En un sector tan emocional como el de las bodas, el factor humano siempre marca la diferencia. En una encuesta que hicimos hace unos meses, el 95% de los novios reconocía la flexibilidad de sus proveedores y no nos cabe duda de que hoy más que nunca se está demostrando. Esto dice mucho de la capacidad de entrega y adaptabilidad de la industria nupcial en México”.

El testimonio de las novias

En la Comunidad de Bodas.com.mx, el mayor foro de bodas en el país, además de compartir ideas y experiencias, las parejas también encuentran soporte emocional, algo muy necesario para transformar la decepción del primer momento en energía, esperanza e ilusión.

Denis, novia del Estado de México, cuenta en este debate que ella y su prometido pospusieron su boda de mayo a septiembre. “El amor no se cancela”, dice su save the (new) date y manda un mensaje de ánimo a quienes, como ellos, tuvieron que aplazar su boda: “ese día será igual o más mágico que nuestra primera fecha”. Saori, de Morelos, también lanza su mensaje de esperanza en este otro debate: "La felicidad no tiene una fecha, el día que llegue será el más especial".

A nivel corporativo, el equipo de Bodas.com.mx está plenamente dedicado a informar, formar y dar soporte a las parejas y profesionales del sector por los diferentes canales. A los ya habituales (email, teléfono 55 1163 8664 y foro en la Comunidad del portal) se suma un correo electrónico específico para gestionar consultas por el COVID-19 (help@bodas.com.mx). Desde casa, pero también desde el corazón, el amor puede con todo.