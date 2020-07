Fiebre, tos y sofocación son solo 3 de los síntomas más comunes de COVID-19 

Nashville, Tennessee.- A medida que los casos de COVID-19 continúan propagándose, infectando a más de 13 millones de personas en todo el mundo, los expertos siguen estudiando como se manifiesta el virus. En la Información Semanal de Mortalidad y Morbilidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCP), la organización compartió una mirada más profunda a los pacientes con COVID-19 en 16 ciudades, del 19 de enero al 3 de junio.

De los 164 pacientes involucrados en el análisis, todos los síntomas, el 96 por ciento de los informes que han tenido uno de los tres síntomas característicos de COVID-19: fiebre, falta de aliento o dolor de pecho. Pero esos estaban lejos de ser los únicos síntomas reportados. El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de medicina de la Universidad de Vanderbilt, explica.

“Tienes toda una gama de síntomas. La tos, la falta de aire y la fiebre fueron las primeras en ser reconocidas y enfocadas ”, dice Schaffner. "Pero una vez que tuvimos que hacer una prueba más amplia, nos dimos cuenta de que COVID no solo presentaba síntomas en el pecho y fiebre ... obtuvimos una imagen más clara".

Los autores se apresuran a notar que el estudio es una muestra limitada, una que excluye a los individuos asintomáticos y, por lo tanto, no puede ser específico para sacar conclusiones sobre "el espectro de la gravedad de la enfermedad". Pero para ayudar a explicar lo que reveló el informe, y lo que, en general, sabemos sobre los síntomas hasta ahora, aquí hay un detalle de lo que necesita saber.

La mayoría de los pacientes experimentaron fiebre, dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Fiebre, dificultad para respirar y dolor en el pecho son síntomas prominentes.

Una de las principales conclusiones del estudio es que, al menos en esta cohorte, la gran mayoría de los encuestados experimentaron fiebre, dificultad para respirar o dolor en el pecho, "síntomas típicos" (como lo etiquetan los CDC), y también algunos de los más temprano reportado. Es más probable que estos síntomas ocurran simultáneamente en casos más graves, con el 68 por ciento de los pacientes hospitalizados que experimentan los tres.

La edad puede desempeñar un papel en la prevalencia de estos síntomas típicos.

Si bien los jóvenes ciertamente no son inmunes al virus, el estudio de los CDC encontró evidencia de que el aumento de la edad puede desempeñar un papel en los síntomas, particularmente cuando se trata de los tres síntomas típicos. En el grupo estudiado, los informes de fiebre, dificultad para respirar y dolor en el pecho que ocurren simultáneamente aumentaron con la edad. El 38% de las personas de entre 18 y 44 años experimentaron los tres síntomas, en comparación con el 48% de las personas de entre 45 y 64 años, y el 56% de las personas de 65 años o más.

Los síntomas gastrointestinales (GI) también son un factor.

Aunque al principio de la crisis los expertos creían que COVID-19 era puramente una enfermedad respiratoria, los estudios realizados en los últimos meses han demostrado que también pueden afectar el intestino. La mitad de los 164 pacientes en el informe de los CDC experimentaron síntomas gastrointestinales, con mayor frecuencia diarrea y con menos frecuencia náuseas. Los síntomas gastrointestinales también se han han informado comúnmente en niños, que no fueron estudiados en este informe.

Fatiga, dolor de cabeza y escalofríos también fueron síntomas frecuentes.

La fatiga, el dolor de cabeza y los escalofríos también fueron frecuentes.

Además de los síntomas más típicos del virus, el informe de los CDC mostró que muchas personas con COVID-19 sintomático experimentaron síntomas generalizados que a veces pueden confundirse con otras enfermedades. El 63% informó haber experimentado mialgia (dolor muscular), otro 63% tuvo escalofríos, 62% se sintió fatigado y 59% experimentó dolores de cabeza.

Schaffner dice que, en algunos casos, este impacto en otros órganos puede mostrar que el virus ha ingresado al torrente sanguíneo, lo que puede ser más grave. "Una de las cosas que hemos aprendido es que puede afectar el sistema vascular, los vasos sanguíneos e influir en el mecanismo de coagulación", dice Schaffner. "Así que podemos anticipar eso ahora y hacer algo al respecto por adelantado".

La pérdida del gusto y el olfato puede estar asociada con casos más leves.

Muchos informes han revelado una manifestación inusual y bastante única del coronavirus, que es una pérdida temporal del gusto y el olfato, y en algunos casos, de ambos. En el informe, aquellos que experimentaron estos síntomas tenían menos probabilidades de ser hospitalizados. El 51% de los pacientes no hospitalizados informaron pérdida del olfato, en comparación con solo el 22% de los pacientes hospitalizados. Del mismo modo, el 21 por ciento de los pacientes no hospitalizados perdió el sentido del gusto, mientras que solo el siete por ciento de los pacientes en el hospital experimentaron lo mismo.

Las pruebas ampliadas han ayudado a los expertos a aprender más sobre los síntomas.

Algunos han teorizado que los síntomas informados más tarde en la pandemia, como los síntomas gastrointestinales, indican una mutación, pero Schaffner señala una distinción importante en este estudio: que coincidieron con una prueba ampliada. "Creo que una de las oraciones más importantes en este informe es que 'los síntomas informados durante un período de elegibilidad de prueba más amplia podrían reflejar un perfil de síntomas COVID-19 más completo", dice Schaffner. "Lo que quieren decir es que durante este período, cuando se acumularon estos datos, las pruebas se centraron en gran medida en las personas que tenían los síntomas típicos. ... Como abrimos más tarde, y los autores reconocen probar una gama más amplia de pacientes. Tendrás más síntomas ". El hallazgo ilustra la importancia de las pruebas en general, no solo para la seguridad sino para comprender completamente el virus.

Los casos asintomáticos aún pueden ocurrir.