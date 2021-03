BookTok: La tendencia que ha disparado las ventas de algunos clásicos de la literatura

CIUDAD DE MÉXICO. – Un nuevo reto se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, se trata de #Booktok, una nueva tendencia creada por jóvenes y adolescentes.



El objetivo principal del reto es convencerte de que un título será capaz de hacerte llorar. Algunos usuarios se graban incluso mostrando la reacción que tienen tras leer las últimas páginas.



El origen radica en el libro “Éramos mentirosos” de E. Lockhart publicado en 2014, el cual, tras el éxito del hashtag se ha vuelto a colocar en la lista de los títulos más vendidos.



La misma autora contó a los medios que no fue capaz de entenderlo hasta que sus hijos le contaron la razón y le mostraron la serie de videos.



A pesar de que la tendencia es que nos sumerjamos en las redes sociales, #BookTok permite lo contrario, así lo confiesa la directora de Barnes & Noble (librería en Estados Unidos):



“Estos creadores no tienen miedo de ser abiertos y emocionales acerca de los libros que los hacen llorar, gritar o enfadarse tanto que lo lanzan al otro lado de la habitación. No hemos visto este tipo de ventas en mucho tiempo. Y me refiero a decenas de miles de copias al mes, con sus respectivos formatos en redes sociales”, comentó.