Beneficios y mitos de la leche

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves anterior, el actor Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales después de que participó y difundió una campaña que invita a dejar de consumir leche de vaca porque, según él, esta bebida es sólo "para los becerros".

Además, de que el anuncio señala que ingerir leche de vaca no tiene un alto valor nutrimental y que beberla implica el riesgo de contraer enfermedades.



"No la necesitas para tener huesos fuertes. Contrario a lo que siempre nos han dicho, la leche de vaca no nos hace crecer más fuertes", comentaron en el video "#LecheNoGracias"



También, consignan que "es tiempo de dejar estas costumbres en el pasado y voltear a ver las nuevas alternativas de leches vegetales que son saludables, deliciosas y éticas".



EL UNIVERSAL consultó a un especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y

Nutrición, al doctor Jesús Flores Sánchez, que dio su punto de vista sobre algunos de los mitos que rodean al consumo de la leche de vaca.



¿La leche de vaca debe ser parte de nuestra dieta balanceada?

Sí porque contiene la proteína caseína que es de excelente calidad, tiene un alto valor biológico de origen animal. Además, de la grasa butírica, que a los niños le sirve para su crecimiento y para la formación de hormonas.



¿La leche de vaca es buena para tener huesos más fuertes?

Sí, la leche tiene calcio que es parte esencial de los huesos pero no se garantiza que este calcio llegue, si no se tiene la vitamina D y que funcionen correctamente las hormonas de renales y tiroideas. Es una fuente de calcio, al igual que la tortilla.



¿Cómo beneficia al organismo humano beber leche de vaca?

Los probióticos y lactobácilos encargados de proteger a nuestra ora intestinal provienen de la leche.



¿Es cierto que beber leche de vaca engorda?

La leche aporta nutrientes y calorías pero, como cualquier alimento, el exceso es lo que provoca que uno engorde. La cantidad normal de leche, que es un vaso diario para un adulto y dos para un niño, no impactan en la salud. Incluso, yo le recomiendo a mis pacientes que tomen leche entera porque aporta pocas calorías y muchas proteínas.



¿Al tomar leche de vaca existe algún riesgo de contraer alguna enfermedad?

La producción de leche no está exenta de que le metan cosas que no son buena para la salud. Algunos ganaderos o industriales utilizan técnicas inadecuadas como agregarle hormonas a las vacas para que produzcan más leche o inyectarles antibióticos para que no se enfermen. Esto llega a suceder por malas prácticas y no por beber leche natural de vaca.



Existe la creencia de que si se le da leche entera a niños menores de un año les va a causar afectaciones en su sistema imnunológico o que va a tener alergias, se han hecho muchos estudios y es falso.



¿Es cierto que después de los 18 años se debe abandonar el consumo de leche de vaca?

En edades tempranas es fundamental el consumo. Se puede dejar de beber leche porque no es un producto esencial en nuestra alimentación pero lo considero como parte de una alimentación variada y adecuada. Olvidarnos de la leche es olvidarnos de un alimento que nos aporta beneficios en una dieta variada. Si uno no se excede en el consumo, sin importar la edad, no causa afectaciones.



¿La leche vegetal es una alternativa nutricional?

Ningún producto vegetal puede ser considerado leche, leche si sólo viene de un mamífero. La leche de soya, de almendras o de cualquier vegetal es una bebida que no suple a la de vaca, es como comparar a una bicicleta con un auto, los dos transportan pero no son lo mismo.



La leche de soya tiene propiedades adecuadas de proteínas de origen vegetal, pero no son tan completas como la de vaca. La leche de soya sino es light, le adicionan saborizantes y endulzantes para darle un sabor agradable, entonces uno ingiere un aditivo más que un alimento natural.