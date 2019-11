Bárbara Jacobs recibe la Medalla Bellas Artes

Al recibir la Medalla Bellas Artes de Literatura, la escritora Bárbara Jacobs disertó sobre su vida, su nacionalidad y su identidad que está ligada a tres países: México, Estados Unidos y Líbano; sobre su existencia y su relación con dos grandes creadores que, aunque no citó sus nombres, son Augusto Monterroso con quien, dijo, estuvo casada 32 años, y con Vicente Rojo, con quien lleva 16 años y quien desde su butaca la miraba arrobado.



La narradora, ensayista y traductora fue celebrada por su literatura profunda y puntual, por su escritura concisa y cuidada, tal como afirmaron los escritores Alberto Ruy Sánchez y Ana Gracía Bergua; Jacobs prefirió hablar de su existencia partida, de ser de aquí y de allá.



Dijo que en vista de que desciende de migrantes y desterrados, unos y otros igualmente por convicción propia, tiene derecho a ser considerada nacional de tres países: México, Estados Unidos y Líbano. Sucede que a lo largo de sus 72 años de vida se ha sentido tan de aquí como tan de allá, pero también tan no de aquí como tan no de allá.



La autora "La buena compañía", "Lunas" y "Adiós humanidad" aseguró que su sentido de pertenencia se sintetiza en la fascinante expresión mexicana: "me hallo, no me hallo"; es decir, cuando está aquí declara: me hallo y no me hallo; y cuando está en otro país, declara: me hallo y no me hallo.



Al final, señala: "No se trata de tener seguridad de cuál de estos países tengo derecho de llamar propio, sino más bien de sentir cuál me quiere o no me quiere y lo único que pretendo decir con todo esto es simplemente que ahora que recibo la Medalla de Bellas Artes de Literatura. Siento sin ninguna duda que México me quiere, lo cual me causa un reconfortante sosiego".



Tras ese punto final y dar las gracias, los asistentes a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, estallaron en aplausos para la narradora que fue definida por Alberto Ruy Sánchez como una enorme escritora: "es alguien que está en el mundo pero al mismo tiempo está tomando distancia; una escritora que cada nuevo libro es una enorme entrega".



Por su parte, Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dijo que Jacobs es una obsesiva lectora como ella misma se ha definido, una mujer tejedora de palabras. "Bárbara Jacobs ha construido su literatura lejos de cualquier moda y lejos de la banalidad".