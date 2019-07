Ballet del Teatro Mariïnski enamora Peralada en el estreno de temporada

Gerona (España.- El Ballet del Teatro Mariïnski de San Petersburgo ha inaugurado la nueva temporada del Festival de Peralada con una coreografía de "Las cuatro estaciones" a cargo del joven Ilya Zhivoi, caracterizada por una escenografía sencilla y de gran fuerza expresiva que ha enamorado al público.



La propuesta de la compañía rusa cuenta con música del compositor británico Max Richter, basada en la obra maestra de Antonio Vivaldi, que ha puesto en escena diez bailarines de alto nivel.



Los bailarines han hecho gala de una técnica impecable que denota su pertenencia a una de las más famosas compañías de ballet y han exhibido gran dominio del cuerpo en sus saltos, puntas y medias puntas que refuerzan con un estilismo y una elegancia estética marcada por los vestidos vaporosos diseñados por la joven Sonya Vatayan.



La coreografía, de lenguaje clásico, ha sorprendido al público, con un juego de colores y una música formada por cuatro sonetos acorde a cada estación, que han acentuado las sensaciones que han acompañado cada momento de la narración.



El vestuario, también cambiante, ha pasado de largos vestidos vaporosos y relucientes en primavera, a reducidas piezas de ropa en verano, vestidos amarillentos y naranjas en otoño y vestidos translúcidos en invierno.



Los bailarines han mostrado disciplina, seriedad y rigurosidad de principio a fin, y el público los ha premiado con grandes aplausos al final de cada concierto que representaban las distintas estaciones.



La puesta en escena de la primavera, el verano, el otoño y el invierno ha sido sencilla, adaptada a las sensaciones que querían transmitir en cada una.



La escasa hora que ha durado el espectáculo ha sabido a poco a un público que ha quedado boquiabierto ante cada movimiento y cada gesto de los artistas del ballet ruso.



La propuesta presentada esta noche en Peralada ha sido un preludio de lo antiguo a lo moderno, a través de una interpretación muy especial del compositor Max Richter sobre la obra maestra de Vivaldi.



El reconocido compositor del barroco compuso los cuatro conciertos para violín en 1723, y más tarde terminarían siendo "Las cuatro estaciones", una de las obras más populares de la música clásica.



Al concierto inaugural de este jueves han asistido personalidades como el subdelegado del Gobierno español en Girona, Albert Bramon, el delegado del Govern de la Generalitat en Girona, Pere Vila, o el presidente de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, entre otras autoridades, junto a distintos alcaldes de la zona.



Con esta primera función, el Festival de Peralada ha dado por inaugurada su XXXIII edición, durante la cual ha programado hasta dieciséis funciones de ópera, lírica, danza y conciertos de música contemporánea.



La compañía de San Petersburgo volverá a estar presente en el Festival el viernes para ofrecer un programa mixto donde la música de Chopin y Liszt inspiraron a tres de los grandes coreógrafos del siglo pasado.



"Chopiniana", de Michel Foknie (1880-1942), es un homenaje a la época romántica con un ballet blanco; de Jerome Robbins (1918-1998), pondrán en escena "In the Night", un ballet corto que concilia el escenario en penumbra con cuatro de los nocturnos de Chopin, y, por último, del británico Frederick Ashton (1904-1988) ofrecerán un ballet calificado de pasional, "Marguerite and Armand".