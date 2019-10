Baja asistencia en Festival Cervantino

GUANAJUATO.- Organizadores del Festival Internacional Cervantino (FIC) presentaron un balance positivo respecto a la asistencia y boletaje de la edición 47, aunque la presencia del público en las calles y auditorios refleja una realidad distinta.



En conferencia de prensa, Jorge Luis Cabrejos, representante de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, presumió que la asistencia aumentó un 6% en comparación del año pasado, debido a que registraron 414 mil personas en las tres semanas que duró el festival, de las cuales 213 mil 382 acudieron a las actividades artísticas.



Sin embargo, tras un cotejo a las cifras de la edición pasada se encontró que a la asistencia al Cervantino disminuyó un 8%, ya que el año pasado hubo 450 mil asistentes, de los cuales 367 mil 249 disfrutaron de la oferta cultural.



En conferencia de prensa, la directora del FIC, Mariana Aymerich, fue cuestionada de cómo las cifras no coincidían con la afluencia del público a lo largo del festival. "Las cifras no son ficticias, la asistencia a los foros nos la da Protección Civil; en taquilla pues el sistema Ticketmaster, si los números no mienten son las cifras que les estamos dando. Las cifras no nos las inventamos, son reales y las sacamos de información oficial", asegura Aymerich.



El Festival comenzó con el pie izquierdo, ya que para esta edición hubo un recorte presupuestal alrededor del 20%, que pasó de 105 millones de pesos a 84 millones 127 mil pesos. A ello, se suma la incertidumbre que generó la directora del FIC al no presentar al país invitado ni el eje temático de la próxima edición como se acostumbraba.



"Queremos que el año que entra sea un trabajo orgánico entre el estado, el invitado y el eje temático creemos que eso va alimentar y enriquecer la curaduría del festival y es por eso que estamos trabajando alineadamente para que podamos dar el anuncio en breve", respondió Mariana Aymerich, sobre uno de los motivos por el cual no se hizo el anuncio.



Ante la insistencia de cuándo se anunciará al país invitado, contestó: "Es un trabajo que lleva su tiempecito y las negociaciones también. No puedo comprometerme a dar una fecha precisa porque hay muchas aristas que tenemos que cuadrar, pero no pasa de este año".



Durante los 19 días de fiesta cultural, en el Cervantino se presentaron 753 artistas internacionales y 2216 nacionales, también hubo una disminución de la participación extranjero ya que la edición anterior contó con 796 artistas de otros países.



Reportaron que hubo un aumento de 60% de presencia de artista local pero que esto no significa que en próximas ediciones se opte por un programa enfocado al talento nacional. "Es un festival internacional y por supuesto que mantendremos esa política curatorial, dándole su lugar a los artistas de Guanajuato", prometió Aymerich.



En su edición 47, el Festival se expandió a 17 estados de la República a través del Circuito Cervantino, que hizo posible la presentación de 60 artistas nacionales e internacionales en 37 ciudades para ofrecer 165 funciones.