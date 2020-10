Axiatic, ganadoras del México K-Pop Stars 2020

Este domingo se llevó a cabo la edición 2020 del México K-Pop Stars 2020, una competencia de baile que normalmente se hace con público, pero que por la pandemia, se realizó de manera virtual, con la asistencia de 13 grupos finalistas, originarios de todo el país, que compitieron por un premio de 20 mil pesos el primer lugar. El evento se transmitió por el FB de La Embajada de la República de Corea y por el Youtube del Centro Cultural Coreano.

Por primera vez en la historia del concurso, un grupo de mujeres se llevó el primer lugar. Las tres integrantes de Axiatic, originarias de Veracruz, ofrecieron una coreografía de Mamamoo-Hip, y aunque ganaron, no la tuvieron fácil, pues un par de días antes del evento, uno de sus integrantes canceló su participación por problemas personales, por lo que tuvieron que adaptar la coreografía.

"Realmente casi no tuvimos mucho tiempo de ensayo, ya nos sabíamos la coreografía pero por esto de la pandemia no podíamos ensayar seguido, desgraciadamente nos pasó que un integrante tuvo un problema familiar y entramos en crisis porque no sabíamos qué hacer, antier nos avisó que no podría venir y ayer en el hotel ensayamos todo", dijo Paola, miembro del grupo.

Las tres lloraron cuando se llevaron los 20 mil pesos y el refrigerador que implicaba el primer lugar, y aún sin poder creerlo, Hikari, otra de sus integrantes, contó que hace cinco ediciones que han participado en diferentes concursos, pero nunca habían llegado tan lejos.

"Llevamos muchos años dentro del Dance Cover, cada quién entró en un tiempo diferente pero a todas nos gusta. A veces no podemos ensayar mucho porque estudiamos y trabajamos" compartió otra integrante, Jessica, pero dijo que el baile siempre es un buen pretexto para convivir y conectar con más gente.

Los ganadores del segundo lugar fueron Dangerous Boys, de Guadalajara, los últimos en participar en el evento. Jhonny, Christian, Edgar, Fabián y Alan, tremendamente contentos por su premio de 10 mil pesos y una lavadora, contaron un poco acerca de su historia.

"Cada uno pertenecía a grupos diferentes, yo comencé a bailar con Alan, teníamos la idea de un grupo de hombres, comenzamos a juntar amigos y empezamos a sumar personas hasta que se formó el grupo, somos 8 en total pero por diferentes actividades no pudieron estar todos", dijo Édgar, líder del grupo.

El caso de Disturbance, originarias del Estado de México y ganadoras del tercer lugar, es muy curioso, ya que una de sus integrantes, Mónica, es mamá de dos niños pequeños, pero no por eso ha abandonado su sueño de bailar. Ahora, este premio es un incentivo más para seguir haciendo esto que la apasiona junto a sus dos compañeras.

"Para mí fue muy padre este logro, soy la única que soy mamá y fue muy padre porque es demostrar a todos que podemos lograr algo. Tengo dos bebés, uno que tiene dos años y medio y un bebé de nueve meses, mis dos niños han sido cesárea, pero desde que estoy embarazada bailaba y después de mis bebés también he bailado".

El tercer lugar se llevó un premio de 5 mil pesos y bocinas Bluetooth, pero todos los participantes de los diferentes grupos se llevaron un microondas Winnia, de regalo.

El evento contó con la participación del director del Centro Cultural Coreano en México, Young Doo Park, así como representantes de la marca Winnia, y contó con la conducción de Olga Mariana.