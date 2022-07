Ataque de tiburón le salvó la vida: "Pude haber muerto de cáncer"

En julio de 2015, Eugene Finney estaba nadando frente a la costa de Huntington Beach, California, cuando sintió que algo le golpeaba la espalda, informó el Washington Post.

Diría que es como ser atropellado por una tonelada de ladrillos, o como un latigazo de un auto, pero no es eso”, dijo Finney al periódico. “Nunca antes me habían golpeado así”.

No fue hasta que salió del agua y su hija le preguntó por qué estaba sangrando que Finney notó un corte en la espalda de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Su hijo y su novia, que estuvieron en la orilla todo el tiempo, mencionaron haber visto aletas de tiburón en el agua. Al día siguiente, hubo un informe de un surfista que había sido golpeado por un gran tiburón blanco; fue entonces cuando se dio cuenta de que ese tiburón u otro probablemente lo había "atacado".

Jamás hubiera pensado algo así

Pero poco después de su encuentro cercano con uno de los depredadores más mortíferos del océano, a Finney le costaba respirar y experimentaba dolores en el pecho. por lo que fue a urgencias.

Una tomografía computarizada reveló un pequeño tumor canceroso en su riñón derecho. A Finney, que entonces tenía 39 años, le dijeron que tenía buenas posibilidades de recuperarse de la enfermedad debido al hecho de que se detectó temprano y a su tamaño.

Posteriormente, los cirujanos extirparon la masa y alrededor del 20% del riñón de Finney junto con ella, relata el NY Post.

Una señal de la naturaleza

"El incidente fue “una señal de la Madre Naturaleza” que me llevó al hospital", le dijo al Washington Post. “De lo contrario, nunca habría entrado y no lo habrían detectado... La única forma real en que me habría enterado era que el tumor crecía tanto que se estaba propagando y haciendo metástasis”, dijo.

Finney dijo que si hubiera esperado, probablemente no habría sabido que era cáncer hasta que hubiera estado en la etapa 4.

Hubiera comenzado a perder peso y a enfermarme y en ese momento hubiera sido demasiado tarde. Si pudiera encontrar este tiburón y darle un abrazo, lo haría”, dijo.

