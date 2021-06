Astrónomos identifican estrellas donde los extraterrestres tendrían una vista de la Tierra

ESTADOS UNIDOS.- Miles de mundos extraterrestres han revelado su presencia a los astrónomos borrando de manera breve un poco de luz de las estrellas mientras se deslizan por las caras de sus estrellas de origen, una simple consecuencia de la geometría celeste.

Al observar estos tránsitos durante la última década, hemos aprendido que los planetas superan en número a las estrellas en la Vía Láctea y que la galaxia está llena de mundos en los que las condiciones podrían ser adecuadas para que la vida prospere.

Ahora, los astrónomos están considerando el otro lado de esa ecuación centelleante.

"¿Qué estrellas podrían vernos como extraterrestres, como el planeta en tránsito donde la Tierra bloquea la luz de la estrella?" pregunta Lisa Kaltenegger de la Universidad de Cornell , quien encontró una respuesta a esa pregunta en un nuevo estudio publicado hoy en la revista Nature .

La mayoría de los planetas más allá del sistema solar se han detectado al observar los mundos que cruzan las caras de sus estrellas. Aunque este método de tránsito ha producido resultados prodigiosos, pasa por alto los innumerables planetas que no pasan frente a sus estrellas desde la perspectiva de la Tierra. Del mismo modo, los observadores extraterrestres deben estar en el lugar correcto para observar cómo la Tierra borra periódicamente una fracción de la luz solar, y eso está sujeto a cambios a medida que las estrellas cambian sus posiciones relativas.

"El cosmos es dinámico, por lo que ese punto de vista debería cambiar con el tiempo, y quería saber, ¿cuánto tiempo tienes realmente para encontrar un planeta?" Dice Kaltenegger.

Con Jackie Faherty , científico principal del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, Kaltenegger calculó que cualquier extraterrestre que orbita alrededor de 2.034 estrellas cercanas podría ver la Tierra marchando a través de la cara del sol durante un período de tiempo de 10.000 años que se extiende a los 5.000 años en el pasado y futuro.

La pareja también calculó que se estima que 29 planetas potencialmente habitables pueden ver el tránsito de la Tierra y están lo suficientemente cerca como para detectar transmisiones de radio creadas por humanos. Por lo tanto, estudios como este proporcionan un conjunto de estrellas a las que podríamos apuntar en nuestra propia búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI.

“Estas estrellas recién identificadas deberían ser objetivos principales para nuestro propio SETI porque podrían ser fuentes de mensajes interestelares deliberados para nosotros”, reflexiona René Heller del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar en un correo electrónico. Si los observadores extraterrestres saben que estamos aquí, pueden "enviarnos saludos".

Un conjunto de estrellas girando constantemente

Para identificar las estrellas con una vista de la Tierra en tránsito por el sol , Kaltenegger y Faherty examinaron los datos de la nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea , que sigue de cerca los movimientos de más de mil millones de estrellas.

Todos los mundos que podrían ver la Tierra orbitan estrellas que están alineadas con precisión con el plano en el que rodeamos el sol, una pequeña franja de espacio conocida generalmente como la eclíptica y, en este estudio, como la zona de tránsito de la Tierra. Un poco demasiado por encima o por debajo de la eclíptica, y la huella de la Tierra no sería visible. El par identificó 1.402 estrellas que se encuentran actualmente en la eclíptica y dentro de unos 300 años luz de la Tierra. Luego recorrieron el cielo en avance rápido y rebobinado, estudiando cómo las estrellas cambian con el tiempo para encontrar las que se deslizan fortuitamente a su posición para permitir la observación de la Tierra.

Aunque las estrellas de nuestro cielo parezcan no moverse tanto, están cambiando constantemente unas respecto a otras. En 2.000 años, por ejemplo, Polaris ya no será la estrella del norte, al igual que no era la estrella polar cuando los antiguos observadores egipcios, babilónicos y chinos trazaron el cielo hace miles de años.

Es por eso que agregar ese elemento de tiempo "es crucial para esta idea de ver la Tierra como un planeta en tránsito debido a las grandes distancias involucradas" , escribe Heller, quien hizo un cálculo similar , en un correo electrónico. "Uno debe considerar la apariencia del cielo literalmente como una película, no como una imagen".

Durante los últimos 5.000 años, el equipo descubrió que 313 estrellas adicionales podrían haber visto a la Tierra marchar a través del sol. Durante los próximos 5.000 años, otros 319 tendrán el mismo punto de vista.

“Fue interesante averiguar cuánto dura ese asiento cósmico de la primera fila”, dice Kaltenegger. Muchas estrellas tienen al menos mil años para encontrar la Tierra. “Y muchos de ellos tienen más de 10,000 años”, dice. "Así que eso es bastante tiempo".

Siete de estas estrellas albergan exoplanetas conocidos. Algunos incluso albergan mundos que se sospecha son rocosos. Usando lo que sabemos sobre la ocurrencia de planetas rocosos, Kaltenegger y Faherty estimaron que al menos 508 mundos habitables están en su muestra, con 29 lo suficientemente cerca como para detectar las transmisiones de radio de la Tierra.

Durante el último siglo más o menos, hemos estado filtrando señales de radio al espacio. Algunas, como nuestras transmisiones de televisión, son demasiado tenues para ser fácilmente discernibles a distancias cósmicas. Pero otros, como las ráfagas concentradas de ondas de radio emitidas por potentes instrumentos de radar, son lo suficientemente brillantes como para ser fácilmente detectables.

Hoy en día, nuestras transmisiones de radio más poderosas se encuentran en forma de radar planetario, utilizado por los astrónomos para estudiar los objetos del sistema solar, como los asteroides, haciendo rebotar ondas de radio en ellos. Hasta que colapsó en diciembre , el Observatorio de Arecibo era el radar planetario más poderoso del planeta, y los pings de su transmisor, dirigidos principalmente a objetos en la eclíptica, enviaban spam a cualquier mundo alienígena que también estuviera en su campo de visión.

"Si estás en la zona de tránsito de la Tierra, preferentemente verás enormes ráfagas de emisión de radio mientras estudiamos nuestro propio sistema solar, porque todo está en el mismo plano", dice Sofia Sheikh de la Universidad de California en Berkeley. SETI Research Center, que ha realizado búsquedas SETI en un conjunto similar de estrellas . "Entonces, las estrellas que podrán vernos transitar probablemente captarán, por casualidad, los efectos secundarios de la astronomía de radar".

Con los instrumentos adecuados, los observadores extraterrestres en la zona de tránsito de la Tierra podrían incluso haber visto cómo los humanos alteraron lentamente la composición de la atmósfera del planeta, comenzando de manera más dramática hace unos 200 años con la Revolución Industrial y continuando hasta hoy. Eso, dice Sheikh, es un ejemplo de una firma tecnológica, o una señal de que algo artificial está afectando la composición natural de los gases que recubren un planeta.

Barcos pasando en la noche

Sin embargo, como señalan Kaltenegger y Faherty, algunos de los mundos extraterrestres que creemos que pueden estar maduros para la vida aún no pueden ver la Tierra como un planeta en tránsito, aunque podamos verlos. Es como mirar a través de un espejo cósmico bidireccional.

Estos mundos incluyen cuatro de los siete planetas del tamaño de la Tierra que orbitan una estrella llamada TRAPPIST-1 , que no podrá ver la Tierra hasta dentro de 1.642 años. Dos mundos de masa terrestre que orbitan alrededor de la estrella de Teegarden , a unos 12 años luz de distancia, no podrán vernos hasta el año 2050. Y Ross128, que alberga un planeta de masa terrestre a unos 11 años luz de distancia , podría haber visto la Tierra. tránsitos durante 2.158 años, hasta hace 900 años, cuando nos perdimos de vista durante la Alta Edad Media.

“Algunos observadores hipotéticos alrededor de estrellas cercanas a la eclíptica podrían no vernos en tránsito hoy, pero podrían haber descubierto la Tierra como un planeta viviente hace milenios, o solo descubrirán nuestros tránsitos en miles de años”, escribe Heller.

¿Alguien en el planeta de Ross128 habría reconocido una Tierra habitada hace casi mil años? ¿Perdieron la oportunidad de detectar signos de una biosfera en evolución en este punto azul pálido? ¿Y cómo será la vida en la Tierra cuando los mundos TRAPPIST-1 tengan la oportunidad de encontrar nuestro planeta? ¿Cómo podrían cambiar sus huellas dactilares?

“Necesitamos pensar más allá de los términos del aquí y ahora”, dice Sheikh. “Realmente limitamos nuestra búsqueda si buscamos cosas que se encuentran en la misma etapa de evolución. Ya sea biológico o tecnológico, creo que es necesario que pensemos en el futuro lejano y en el pasado lejano".