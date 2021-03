Así se vio a Kate Middleton tras acusaciones de Meghan Markle

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, y esposa del príncipe William, se dejó ver después de transmitirse una de las entrevistas más esperadas: las declaraciones de Meghan y Harry a Oprah Winfrey. Entre lo dicho por la actriz, aseguró que su concuña la hizo llorar el día de su boda y no al revés, como se había asegurado.

Días antes de la boda de Harry y Meghan, en el 2018, la prensa británica dio a conocer que Meghan había hecho a llorar a Kate, algo que Oprah no dejaría pasar; sin embargo, para sorpresa de muchos la exactriz aclaró "fue exactamente al revés" y la razón fueron los vestidos de las niñas de arras. Aunque no dio muchos detalles, Meghan agregó que después del incidente Kate "se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello".

Tras esta bomba de declaraciones, Kate fue vista en su auto con un semblante triste y con la mirada perdida. Llevaba un cobrebocas de flores. Al parecer, hubo reunión familiar porque al poco tiempo los paparazzi captaron también a Camilla Parker demasiado seria y con la mirada fija al frente.

Claro que mientras en el continente americano se viralizaban rápidamente estos y otros señalamientos del matrimonio, en el Reino Unido aún se desconocían los detalles completos, pues para los ingleses esta entrevista se transmitió la noche del 8 de marzo.

En lo que respecta a la reina Isabel II se sabe que no tenía intención de ver la entrevista, según dio a conocer "The Sunday Times", lo que muy probablemente se extendió al resto de la familia. Ya que luego de la aclaración de Meghan, su contraparte, la duquesa de Cambridge continuó con normalidad su agenda de trabajo.