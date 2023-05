HERMOSILLO, Son.- Actualmente equilibrar la vida diaria con una alimentación adecuada puede resultar complicado debido a las ocupaciones del día a día, sumado a que en muchas ocasiones las combinaciones de alimentos saludables pueden resultar un poco caras para algunas personas.

No obstante, esto último no necesariamente tiene que ser así, pues hay alimentos que nos pueden ayudar a bajar de peso, mantenernos saludables y no afectar nuestro bolsillo, solo hay que educarnos más sobre el tema.

De acuerdo con ChatGPT, el chatbot de OpenAI operado por Inteligencia Artificial (IA), hay muchos alimentos con los que podemos armar una dieta saludable para bajar de peso y sin necesidad de gastar toda nuestra quincena.

Los mejores alimentos para bajar de peso, según ChatGPT

De acuerdo con ChatGPT, incluir los siguientes alimentos en tu dieta te pueden ayudar a bajar de peso y mantenerte saludable, además de que su costo no es muy alto:

Frutas y verduras: Ricas en vitaminas, minerales y fibra, las frutas y verduras son de las opciones más económicas para mantener una dieta saludable. Puedes optar por frutas y verduras de temporada, pues suelen ser más baratas. Entre ellas están las manzanas, plátanos, zanahorias, espinacas, col rizada, etc.

Si toleras los lácteos elige opciones bajas en grasa como yogur griego, leche desnatada o quesos bajos en grasa. Estos productos pueden ser parte de una dieta saludable y económica. Snacks saludables: Para los antojos, opta por opciones de snacks saludables y económicos como nueces, semillas, frutas frescas, palomitas de maíz sin mantequilla o yogur bajo en grasa.

¿Poco dinero? Así puedes tener una dieta económica y saludable para bajar de peso, según ChatGPT.

¿Cómo mantener una dieta de forma eficaz?

A continuación, te decimos una serie de consejos para que mantener una dieta no te resulte tan difícil:

Planifica tus comidas: Haz un plan semanal de comidas, pues esto te ayudará a comprar solo lo necesario, evitar desperdicios y aprovechar al máximo los ingredientes que tienes, además de que podrás preparar tus comidas con anticipación.

Así puedes tener una dieta económica y saludable para bajar de peso, según ChatGPT.

Recuerda que antes de iniciar cualquier dieta es importante consultar con un profesional de la salud que te oriente y cree el plan de alimentación perfecto para ti y que se ajusta a tus necesidades alimenticias y económicas.