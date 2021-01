Así es la vida de Meghan y Harry a un año del Megxit

ESTADOS UNIDOS.- Los duques de Sussex echan raíces lejos de Inglaterra abrazando su nueva vida. En las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, que está a la venta en tu quiosco habitual como cada miércoles, podrás leer cómo ha cambiado su vida un año después del Megxit.

Hay una expresión inglesa para definir el arte de lo imposible que algunos afortunados logran dominar: to have the cake and eat it (quedarse con la tarta y comérsela). Equivalentes en español pueden ser lo de “chocolate y merendar” o “nadar y guardar la ropa”, aunque lo más aproximado sería simplemente la idea de que, en esta vida, no se puede tener todo.

Cuando el 8 de enero de 2020 los duques de Sussex iniciaron su pequeña revolución en Instagram, al anunciar que renunciaban a las tareas públicas que impone la pertenencia a la familia real para emprender una nueva vida con ingresos propios, algunos comentaristas exaltados llegaron a hablar de una crisis constitucional en el Reino Unido.

Superados los grandes desafíos libres e independientes económicamente, no volverá a vivir en Gran Bretaña. La transición real se ha completado y se han trazado las líneas de lo que será su futuro, cuando se cumple un año desde que tomaran la decisión de independizarse.

Meghan Markel y el príncipe Harry han iniciado una vida lejos de la corona, que les ha costado la popularidad en Reino Unido.

En estos meses, Harry y Meghan han lanzado su organización y han cortado casi todos los lazos con su vida anterior en Gran Bretaña, aunque les queda seguir acercando posturas con la familia que han dejado atrás.

Están haciendo planes para encontrarse y lo harán, si la situación sanitaria lo permite, en primavera. El duque de Edimburgo cumple 100 años y Harry y Guillermo recordarán juntos a su madre en su sesenta aniversario.

Cierran sus cuentas en redes

La ciudadanía británica entendió más claramente lo que popularmente comenzó a conocerse como Megxit, en comparación a otra resonada salida como fue la del Brexit. Harry y Meghan querían quedarse la tarta y comérsela.

El último sondeo publicado por YouGov sobre la popularidad de la pareja, a fines de octubre, es demoledor. Como era previsible, mucho más demoledor para ella que para él. La diferencia entre los británicos que tienen una visión positiva de la actriz estadounidense (33%) y la de los que la tienen negativa (59%) refleja un saldo de -26 puntos. En el caso del príncipe (48% frente a 47%), el resultado también es negativo pero menor: -1. Ambos, sin embargo, perdieron casi 20 puntos desde marzo de 2020.

Estos días cansado de agresiones y comentarios negativos, los Duques han tomado una decisión radical: cerrar sus cuentas en redes sociales. En este último año han hecho frente a numerosos desafíos que les han unido más.

Han tenido tiempo para pensar en su futuro, hacer planes y disfrutar de su tiempo en familia. En verano tuvieron además que hacer frente a un hecho desgarrador: perdieron a su segundo hijo.