Así era la voz de Diego Rivera cuando cantaba a sus amigos

En la Fonoteca Nacional no sólo encontraron un audio en el que presuntamente estaba la voz de Frida Kahlo, también hallaron en el acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, mejor conocido como "El Bachiller", una grabación en la que el pintor Diego Rivera aparece cantando mientras sus amigos lo animan y le aplauden.

En el audio se escucha cómo Diego Rivera interpreta una tonada pueblerina con gran amor y un poco desafinado. Mientras avanza la interpretación del muralista mexicano se escuchan risas de sus compañeros.

La Fonoteca Nacional, durante la presentación de las grabaciones que estaban en la colección de "El Bachiller", había asegurado que entre los audios habían encontrado uno en el que presuntamente estaba la voz de la artista Frida Kahlo diciendo unas palabras dedicadas al autor de "El hombre controlador del universo".

No obstante, días después del anuncio, Rina Lazo, amiga de la artista mexicana autora de obras como "La columna rota", aseguró que no era la voz de Kahlo. "Lo que sentí es que no era Frida. En el audio lo que se escucha estaba muy bien leído, era como de una gente que se dedica a la televisión o radio, pero no era la voz emotiva de Frida. Ella lo hubiera leído con más pausas y más emotividad".