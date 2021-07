Ashley Graham anuncia que está embarazada por segunda vez

LOS ÁNGELES, California. – La modelo estadounidense, Ashley Graham, de 33 años, emocionó a sus seguidores, pues recientemente reveló que está esperando a su segundo hijo con su marido Justin Ervin.



Por medio de su cuenta de Instagram, Ashley Graham confirmó la feliz noticia:

El año pasado estuvo lleno de pequeñas sorpresas, grandes dolores, comienzos familiares y nuevas historias. Estoy empezando a procesar y celebrar lo que éste próximo capítulo significa para nosotros”, escribió la modelo en la foto tomada por su propio esposo.



Como era de esperarse, los amigos y seguidores de Graham no tardaron en expresar su emoción, pues al momento la foto lleva más de un millón de “me gusta” y más de 7 mil comentarios por parte del público, entre los que destacan aquellos de la actriz Katherine Langford, Taylor Hill, Janet Mock, entre otros.



El segundo bebé



Ashley Graham y su esposo ya son padres de un hijo en común, Isaac Menelik Giovanni, de 17 meses, y desde entonces, Ashley se ha expresado abiertamente de la realidad del postparto, normalizando la forma en la que cambia desde el cuerpo de la mujer hasta el sexo con tu pareja luego de dar a luz.



“Siempre me enseñaron a ser yo misma, y he ganado seguidores al ser auténtica. Me he dado cuenta de que muchas personas atraviesan o pasaron por las mismas experiencias o luchas que yo”, expresó Ashley en entrevista con Vogue en el pasado.



Desde su anterior embarazo, y en el postparto, la modelo se ha encargado de compartir distintos detalles al público, pues ha tocado temas como la lactancia materna, la pérdida del cabello luego de tener un bebé y la aparición de estrías.