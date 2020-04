Aprende a cerrar ciclos comenzando con lo que acumulas en casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Es importante aprender a cerrar ciclos y no aferrarnos en cosas del pasado. Una especialista nos explica qué podemos hacer.

En una entrevista en el programa "Hoy" la especialista en podomancia la doctora Georgette Rivera indicó que a veces guardamos recuerdos de la infancia o algo que te recuerda un evento que te marcó en la vida.

Por ejemplo hay personas que guardan libros o revistas de la secundaria, lo que quiere decir que es un ciclo que te costó mucho trabajo cerrar. Pudieron influir diversos factores.

Cuando tienes muchos muñecos o peluches en casa de tu infancia, significa que no quieres madurar. Pasa algo similiar cuando acumulas zapatos. De acuerdo a la doctora, esto lo que quiere decir es que tienes miedo.

No se puede acumular con energía del pasado y no del presente, según comentó Rivera. Ella recomienda que las cosas que no uses puedes donarlas, sobre todo porque mucha gente que hoy en día puede necesitarlos.