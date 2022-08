Aprende a cambiar los hábitos de ingesta de agua de los niños

Ciudad de México.- ¿Has notado que tus hijos tienen problemas para concentrarse? ¿Duermen bien, pero andan somnolientos durante el día? ¿Tienen cambios de humor sin motivo alguno? ¡Tal vez su ingesta de agua no está siendo la adecuada!

De acuerdo con especialistas en nutrición pediátrica, además de la sequedad en la piel, boca y lengua, la deshidratación también se manifiesta a partir de señales como aletargamiento, irritabilidad, apatía y estreñimiento, así como en la dificultad para fijar la atención, un factor que puede repercutir directamente en el desempeño escolar de la población infantil.

Para el Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM), la ingesta adecuada total diaria en niños de 4 a 8 años debería ser de 1.7 L; de 9 a 13 años, de 2.4 L en varones y 2.1 L en mujeres; de 14 a 18 años, 3.3 L en varones y 2.3 L en mujeres.

Ingesta total de agua

Aunque es importante tener en cuenta estas recomendaciones, se ha sugerido que es difícil seguirlas rigurosamente en la vida diaria porque la ingesta total incluye el aporte de agua de los alimentos sólidos, lo cual, además de ser variable, es difícil de calcular, según reporta un estudio del 2020 publicado en la revista Nutrición Hospitalaria.

No obstante, lo que es un hecho es que durante las etapas más tempranas de la vida es común no cumplir con un adecuado consumo de agua. En México se ha observado que, respecto a los valores recomendados por la IOM, hay una mayor ingesta de bebidas azucaradas que de agua, lo cual no solo pone en peligro la hidratación, sino también otras áreas de la salud.

Algunas investigaciones enfocadas en el fomento de la ingesta de agua en población infantil han mostrado beneficios tras una mejor hidratación en áreas tales como atención, memoria a corto plazo y funciones ejecutivas. Esto es así porque el cerebro contiene una gran cantidad de agua (aproximadamente un 75%), de modo que este líquido interviene en la regulación de funciones cerebrales como lo es el rendimiento cognitivo.

Recomendaciones

Estas son las recomendaciones para incentivar la hidratación de los niños para este regreso a clases:

Educa sobre la importancia en el consumo de agua como un factor vital. A través de cuentos ilustrados, juegos y otras herramientas didácticas, enséñales que este líquido es fundamental para mantenerse sanos y fuertes.

Algunas veces será necesario buscar una botella que, además de que sea reutilizable, les resulte atractiva para llevarla con ellos a la escuela. No veas esto como un gasto, sino como una inversión en beneficio de su salud y también del planeta.. Ofrece jugos o aguas de sabor de vez en cuando, pero evítalas a diario, ya que esto puede tener consecuencias negativas en la nutrición. Está comprobado que el beneficio nutrimental de la ingesta de frutas es cuando se come la pieza completa, ya que pierde su fibra al solo extraer el jugo.

La hidratación escolar es un asunto que comienza en casa. Será difícil que los niños adquieran este hábito, si tú y las personas que participan en su cuidado no lo fomentan incorporando en sus hábitos personales un adecuado consumo de agua. Una forma sencilla de facilitar el acceso a este líquido es el uso de purificadores de agua.Lo más importante es que, tanto en la casa como en la escuela, siempre debe haber agua limpia y de calidad a su disposición, una pauta que desde hace algunos años está impulsando la Unicef.

Finalmente, en conjunto con el profesorado del colegio pueden emprender campañas para promover mejores hábitos de hidratación por medio de talleres educativos y evaluando la posibilidad de instalar dispensadores de agua purificada para que los niños puedan rellenar sus botellas, siguiendo las medidas de salud adecuadas.

*Fuente: Grupo Rotoplas