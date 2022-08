Apolo 11: ¿Por qué las teorías de conspiración aseguran que esta foto demuestra que el alunizaje fue un engaño? [VIDEO]

La teoría de que el alunizaje del Apolo 11 fue un engaño del gobierno de los Estados Unidos sigue viva, a pesar de las pruebas en video y fotografías de Buzz Aldrin y Neil Armstrong plantando la bandera del país en el espacio.

Si bien los teóricos de la conspiración creen que habría sido más barato y más fácil fingir el alunizaje que realmente lograrlo, han habido seis alunizajes tripulados, que tuvieron lugar entre 1969 y 1972.

A pesar de las teorías que circulan sobre la fabricación del primer alunizaje, los demás no han estado exentos de incrédulos.

Te puede interesar: Caso Calvine: La mejor fotografía de un OVNI sale a la luz después de 30 años de espera

Teóricos cuestionan las imágenes

De hecho, los mismos teóricos creen haber visto una figura extraña en la visera de uno de los astronautas en un clip de la misión Apolo 17 de 1972.

Marcando el último viaje tripulado a la luna, fueron los astronautas a bordo -el comandante Gene Cernan, el piloto del módulo lunar Harrison "Jack" Schmitt y el piloto del módulo de comando Ronald Evans-.

En un video titulado “Reflejo en una visera. ¿Dónde está el reflejo de la cámara que toma la foto?", el usuario Streetcap1 afirma que la toma tiene evidencia de ilegitimidad mientras narra sus hallazgos en el clip, que se publicó en 2017.

Video

El YouTuber afirma que un reflejo en la visera de uno de los astronautas muestra a un "tramoyista" y, supuestamente, la persona no lleva un traje espacial, lo que fomenta las afirmaciones de fabricación.

Puedes ver una especie de, parece un hombre, a principios de los años 70, cabello largo, usando una especie de chaleco… y una sombra de esa figura, presumiblemente”, afirmó el narrador, usando su mouse. para delinear la figura mientras habla.

"¿Dónde está el traje espacial de este tipo?", continuó más tarde en el clip, que ha sido visto más de 2,8 millones de veces.

Pero no todos en los comentarios estaban convencidos del supuesto descubrimiento del youtuber.

La curvatura del visor del astronauta provoca un efecto de lente de ojo de pez. Simplemente busque en Google 'fotos de lentes de ojo de pez' y verá cuán distorsionadas están. Cuando miras la sombra, puedes ver claramente la forma cuadrada de su sistema de soporte vital”, argumentó un usuario en los comentarios.

“Para mí, claramente se ve como otro astronauta con el traje espacial blanco y voluminoso. se puede ver que tiene ambos brazos ligeramente estirados hacia adelante y la sombra muestra el volumen del traje espacial, incluido el soporte vital en la espalda”, comentó otro.

Muchos piensan que sí fue un engaño

Siempre pensé que era un engaño, ya que no volvimos en los tiempos modernos”, afirmó alguien más.

Los no creyentes de las misiones Apolo afirman que el gobierno de los EU inventó cada viaje intergaláctico para ganarle al resto del mundo a la luna y ganar la "carrera espacial".

Algunos dicen que la bandera ondeaba con el viento, pero la NASA creó una bandera especial para usar en el espacio, ya que no habría viento para mantener la bandera en posición vertical, lo que habría hecho una foto poco favorecedora. Mientras tanto, otros basan su incredulidad en el hecho de que las estrellas no son visibles o que las sombras no parecen alinearse con las fuentes de luz.

Te puede interesar: Ovni de Veracruz, te explicamos qué pudo ser lo que cayó del espacio