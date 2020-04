Almodóvar y Lubezki, en el nuevo Museo de la Academia de Hollywood

El Museo de Academia de Hollywood reveló detalles de las exposiciones que estarán disponibles cuando el museo abra al público el 14 de diciembre, destacan nombres de cineastas como Spike Lee y Pedro Almodóvar, además del mexicano Emmanuel "Chivo" Lubezki.

Lee participa de lleno en una de las exhibiciones de una magna muestra titulada "Stories of Cinema", contó a EL UNIVERSAL el director del museo, Bill Kramer.

"Está curando de momento ‘La inspiración de los directores. Queremos que, desde la visión de Spike, se aborden sus influencias y se muestre lo que hace un director, Este es un espacio que cambiaremos cada año, así que nuevos directores hablarán sobre sus influencias y lo que significa para ellos ser cineastas".

El español Pedro Almodóvar realizará una intervención visual y sonora que tendrá como eje central todo lo que lo ha inspirado a lo largo de su carrera. Otros autores tendrán esta oportunidad, entre ellos destaca Hildur Guönadöttir, compositora ganadora del Premio de la Academia por "Joker", además de Ben Burtt, diseñador de sonido de "Star Wars" y otras cintas.

La idea, detalló Kramer, fue el no adueñarse del concepto de Historia del cine, sino buscar las múltiples miradas que emanan de él, no sólo las ya conocidas, como las de la industria estadounidense, sino las de un espectro más amplio, pasando por épocas, géneros y creadores.

"Necesitábamos construir espacios ágiles, muy dinámicos, que nos permitieran presentar historias constantemente, galerías que jueguen con la arquitectura, que no se lean, que se perciban y se sientan. Espacios que nos lleven a la experiencia fílmica y nos remitan a la visión de los autores", dijo.

"Stories of Cinema" abarcará dos pisos del edificio creado por el arquitecto Piano Renzo. Algunas salas se dedicarán a mostrar cómo se crean mundos y personajes en películas de ciencia ficción y fantasía, a través del trabajo colaborativo de diseñadores de producción, artistas de efectos visuales y diseñadores de vestuario. Otras destacarán las narrativas que reflejan problemas sociales en el mundo.

Uno de los pisos estará enfocado en la historia de los Premios de la Academia y tendrá otras galerías que describirán los momentos más significativos en la historia del cine desde diferentes perspectivas. Destaca el trabajo del mexicano Emmanuel "Chivo" Lubezki, quien buscará plasmar parte de su trayectoria y lo que le ha inspirado, incluidos otros cinematógrafos mexicanos. Habrá otras exhibiciones dedicadas a autores como Oscar Micheaux, además de obras como "Citizen Kane" y "Real Women Have Curves.

El Museo de la Academia, institución encargada de los Premios Oscar, abarca 300 mil pies cúbicos, de los cuales 50 mil forman parte de las galerías distribuidas en cuatro pisos y un lobby.

Está dividido en una gran estructura de estética industrial que remite al Centro Pompidou del propio Piano, que se une a otro gran edificio por medio de un puente de cristal. Este contiene una terraza y un cine para mil personas.

Los visitantes podrán acceder gratuitamente a la planta baja en donde se encontrará la "Galería de la Familia Spielberg", un espacio que estará abierto al público de manera gratuita y servirá como introducción de las otras exhibiciones del museo y mostrará una rápida inmersión de la historia del cine, desde los hermanos Lumiére hasta nuestros días.

Además de "Stories of Cinema" habrá experiencias inmersivas. Una contará con el equipo original de cámaras múltiples de la cinta "The Matrix", dirigida por Lana y Lilly Wachowski.

"Esto tiene el espíritu de un parque temático, pero hay rigor porque se aprende sobre tecnología y cómo se desarrolla", detalla Kramer.

La galería East West Bank

En el cuarto piso, la galería Marilyn y Jeffrey Katzenberg, de 11 mil pies cuadrados, albergará exposiciones temporales a gran escala. La primera estará dedicada al realizador Hayao Miyazaki, coordinada por el Museo de la Academia en colaboración con el Estudio Ghibli del autor. El montaje comprende espacios inspirados en las animaciones de Miyazaki. Esta será la primera gran retrospectiva de su trabajo en el continente. Contiene materiales de producción originales, muchos de los cuales se presentan por primera vez fuera Japón. La exposición presentará más de 300 bocetos conceptuales, diseños de personajes, guiones gráficos, diseños, celdas, fondos, clips de película y entornos inmersivos.

Después de Hayao Miyazaki, en el otoño de 2021, el Museo de la Academia presentará la muestra "Regeneration: Black Cinema 1900-1970", que explora la historia, los artistas y la cultura visual del cine hecho por afroamericanos en Estados Unidos y sus múltiples expresiones desde sus inicios hasta el movimiento de derechos civiles y más allá.

"Regeneration" será la primera exposición de este tipo: una mirada profunda y basada en la investigación sobre la participación de los afroamericanos en el cine estadounidense.

La curaduría central está a cargo de Jenny He, destacada por la exposición de Tim Burton, además de Shari Frilot, curadora del New Frontier at Sundance, y Gary Dauphin, escritor y productor de contenido digital.