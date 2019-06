Alimentos que los perros sí pueden comer

Si tienes un perro en casa en alguna ocasión habrás pasado por el momento de estar comiendo y que tu amigo de cuatro patas te pida un poco. Para muchos al ver esa carita es difícil negarse, pero sabes cuáles son los alimentos que tu perro sí puede comer.



Según la página del especialista en comportamiento canino, César Millán, sí existen algunos alimentos que pueden comer, pero sólo como bocadillo o premio, pues lo ideal siempre será que lleven una alimentación adecuada y de preferencia indicada por un especialista.



Aquí te mostramos algunos:



- Carne (sin sal ni huesos)

Según la información de Experto Animal, podemos ofrecerles cualquier carne: pollo, pavo, cerdo, ternera, cordero, pero evitando la carne frita o el uso de sal.

Para los perros siempre será mejor apostar por carne a la plancha o al horno.



- Pescado (sin sal ni espinas)

Uno de los pescados más recomendados es el salmón, debido a que es una buena fuente de ácido graso omega 3, responsable por mantener el pelaje de tu perro sano y brillante, explica Millán.



- Huevo (preferentemente cocido)

Para evitar un contagio de salmonelosis se recomienda ofrecerlo cocido. Los huevos son una importante fuente de grasas y proteínas beneficiosas.



- Verduras

Las verduras recomendadas por el especialista César Millán son: las zanahorias, buenas para los dientes de tu perro; la calabaza, buena fuente de fibra que puede ayudar a mantener la salud del tracto gastrointestinal canino, y los ejotes, que tienen mucha fibra y son bajos en calorías.



- Frutas

Aunque nuestros amigos pueden comer casi todas las frutas, se debe medir su consumo ya que estas contienen azúcar que en exceso puede traer problemas.

Las más recomendadas son: la manzana, que ayuda a limpiar los residuos de los dientes y refresca su aliento. Y el plátano, que en cantidades muy pequeñas, puede resultar beneficioso en caso de estreñimiento.



- Yogur (sin azúcar)

Contiene un alto contenido de calcio y proteínas, pero elige solamente yogures que no contengan edulcorantes artificiales o azúcares añadidos. Aunque no se debe abusar de su consumo, podemos ofrecer de forma semanal una toma de yogur.



- Miel

La miel sin refinar es un alimento rico en hidratos de carbono (glucosa, fructosa y maltosa), pero también ofrece otros nutrientes, como fósforo, hierro, calcio, magnesio y vitaminas entre otros. Puede ofrecerse a perros ancianos o convalecientes, ya que es una fuente de energía natural. Nunca debe ofrecerse a perros cachorros.

Al igual que la fruta, la miel es rica en azúcares, por lo que debemos moderar su consumo.



- Avena

La avena es rica en fibra soluble, que puede ser especialmente beneficiosa para los perros mayores con problemas de irregularidad intestinal. También es buena alternativa para perros alérgicos al trigo. Hay que cocinar la avena antes de servirla y no agregar azúcar o algún saborizante, recomienda Millán.



- Alimentos no recomendados

Los expertos explican que existen algunos alimentos que son tóxicos y definitivamente los canes no pueden comer, como: chocolate, cebollas, uvas, pasas, masa de levadura, edulcorantes artificiales, aguacate, alcohol y café.

Como verás son muchas las opciones que puedes compartir con tu mascota, pero siempre cuidando las cantidades y que lo que vayas a darle no contenga sal o azúcares o edulcorantes añadidos.