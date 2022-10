Algunos malos hábitos que te hacen subir de peso y haces todos los días: ¿Cómo puedes evitarlos?

Es bien sabido que la alimentación es lo más importante del día a día y, claro, ingerir nuestras comidas favoritas es sumamente satisfactorio. Sin embargo, el "problema" empieza cuando se pierde el control al comer y por lo tanto se lleva una dieta desequilibrada y deficiente.

Aunque todavía hoy en día hay personas que creen que el truco para estar más delgado es dejar de comer, esto en un error que puede dañar el cuerpo e incluso provocar deficiencias y desequilibrios peores. Lo verdaderamente importante es alimentarse adecuadamente.

Algunos de los hábitos que ocasionan un considerable aumento de peso suelen ser de los más comunes. Tal vez tu alimentación sea la correcta, pero si se siguen cometiendo estos errores al momento de comer, la dieta podría no estar dando los resultados esperados.

El portal Es de Ciencia menciona cuatro de los hábitos más frecuentes que te pueden hacer subir de peso y te los presentamos a continuación.

1. Comer muy rápido

Uno de los errores más grandes al momento de comer es consumir los alimentos demasiado rápido, ya sea porque tienes prisa o porque es simplemente un hábito al que te has acostumbrado, es necesario modificar este comportamiento si no quieres comer más de lo que tu cuerpo necesita.

El estómago tarda alrededor de veinte minutos en enviar las señales al cerebro que indican si estás satisfecho o no. Es por ello que comer lento es necesario para saber en qué momento estás saciado o, de lo contrario, comerás más de lo que necesitas sin siquiera darte cuenta de ello.

Si eres de los que come rápido, pero estás tan acostumbrado que se te hace algo difícil dejar de hacerlo, puedes intentar con algunos trucos, por ejemplo, dejar el cubierto en el plato mientras masticas la comida puede serte útil para ir dejando ese mal hábito, ya que de esta manera no tendrás la necesidad de estar introduciendo comida en la boca justo después de haber comenzado a masticar.

2. No beber agua suficiente

Es fundamental contar con una hidratación adecuada si no quieres subir más de peso. Beber suficiente agua y disminuir el consumo de sodio es de gran importancia para este proceso, menciona Es de Ciencia. La ingesta frecuente de sal puede ocasionar retención de líquidos y la liberación de la hormona antidiurética, lo que dará como resultado una hinchazón y el impedimento de una buena desintoxicación en consecuencia a la imposibilidad de orinar.

Si quieres evitar que esto suceda, puedes empezar tomando más agua y agregando alimentos ricos en potasio a tu dieta.

No obstante, no todos saben cuáles son las cantidades de agua apropiadas para consumir diariamente, ni la frecuencia en que se debe tomar. A continuación, la recomendación de Mayo Clinic respecto a la ingesta diaria de agua:

Aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos al día para los hombres.

Aproximadamente 11,5 tazas (2,7 litros) de líquidos al día para las mujeres.

Estas recomendaciones cubren los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos.

Aproximadamente el 20 % de la ingesta de líquidos diaria suele provenir de los alimentos y el resto de las bebidas.

3. Usar platos grandes

Este es uno de los errores más frecuentes que muy pocos saben y casi todos cometen. Servir la comida en platos grandes provoca una distorsión en la sensación de saciedad debido a que las porciones se vuelven aparentemente insuficientes para ti haciendo que el plato se vea mucho más vacío. Esto engaña a tu cerebro haciéndole creer que la cantidad de alimentos es poca y que necesitas comer más.

Para evitarlo, procura servir tus raciones de alimentos en platos pequeños; esto te permitirá tener un control de las porciones suficientes para consumir.

Si no te sientes satisfecho, no caigas en la desesperación; espera los 20 minutos recomendados para volver a servirte. Recuerda que posiblemente ya estés satisfecho, pero tu cerebro aún no lo sabe.

4. No tener un plan de alimentación

Para evitar ganar peso extra, establecer un plan de alimentación es vital para mantenerte saludable. Es común que se consuma comida sin razón alguna y en horarios aleatorios. No está nada mal complacer tus antojos, pero debes tener en cuenta que una alimentación compulsiva puede poner en riesgo tu salud y desestabilizar tu metabolismo, provocando un aumento de peso no deseado.

Tener en consideración qué será lo que consumirás durante todo el día y la hora aproximada es un excelente apoyo para contribuir al control de tu peso. Puedes establecer un horario regular y ejecutarlo de la mejor manera posible, respetando lo que tú mismo estableciste.

Recuerda que mantener un orden en tu alimentación diaria no sólo te ayuda a controlar tu peso, sino que beneficiará tu salud y aportará los nutrientes necesarios para tu organismo, siempre y cuando elijas una alimentación correcta y balanceada (sin necesidad de renunciar a tus antojos y tentaciones de vez en cuando).

No dudes en buscar opinión médica si crees necesitarla

Es importante mencionar que cualquier información brindada en este artículo no debe sustituir el diagnóstico ni las recomendaciones de un o una especialista. Si consideras apropiado consultar una opinión médica para evaluar tu condición particular, no dudes en hacerlo.

Recuerda que si vas a seguir una dieta, debe ser, más que una tortura, algo que te beneficie a ti y a tu salud.

